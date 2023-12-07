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Lama зізналася, чи робила вона собі пластичну операцію

7 грудня 2023 15:27
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Чи робила співачка Lama пластичну операцію собі — як вона до такого ставиться
Lama і Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська співачка Lama (справжнє ім’я — Наталія Дзеньків. — Ред.) дала інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. Артистка пояснила, як вона ставиться до пластичних операцій і ботоксу, і зізналася, чи наважувалася вона колись на те, щоб лягти під ніж хірургів.

Про це Lama розповіла Славі Дьоміну на його каналі в YouTube.

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Що Lama думає про пластику і чи робила вона її

Відома виконавиця розповіла про те, що вона думає про пластичні операції і ботокс. Lama зізнається, що коли їй було 30 років, вона побачила, що в неї щось не те з обличчям, тому почала робити час від часу ін’єкції, щоб трохи підправити шкіру.

"Якщо це дуже необхідно, якщо з головою, якщо правильно вибраний лікар, і це зроблено зі смаком, то я тільки за. Бувають різні ситуації. Після аварії… Я робила колись ін’єкції, час від часу. Але не так це дає результат, як цей внутрішній баланс, щастя. Коли мені було десь років 30, я розуміла, що в мене зі шкірою щось не те", — зазначила Lama.

Lama на интервью у Славы Демина
Lama на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Також українська артистка чесно розповіла про те, який в неї головний недолік з обличчям. Крім того, вона пояснила, чи робила вона щось із цим і чи планує взагалі у майбутньому застосовувати якісь процедури, щоб прибрати цей недолік.

"Коли я йду зніматися в кліпі, я починаю морщити лоба. Коли я починаю співати, в мене морщиться лоб. Буває, що під очима, це в мене природнє. Поки що нічого не роблю, але планую зробити. Вік мене парив у 25, тоді сприймалося, що за 30 життя закінчується. Це така проблема, коли розуму немає", — також додає українська співачка. 

Чому в Lama немає дітей

Відомо, що у 45-річної співачки зараз немає дітей, але вона зізналася, що ніколи їх не народить. Більш того, Lama зовсім не бачить себе в ролі мами, тому планує продовжувати писати пісні.

"У мене не було свідомого рішення. Я пам'ятаю себе в 23 роки і я розумію, що це ж треба дітей народити, всі ж то кажуть, що це треба, а я розумію, що мене не тягне до цього. Просто зараз навколо мене дуже багато знайомих з дітьми і я розумію, що їм так важко. Там і мами, і дідусі, а я собі думаю, моя мама у Франківську і як я буду це все витягувати, тому я зрозуміла, що я хочу далі продовжувати писати пісні", — зізналася Lama.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Lama зізналася, чому вона зникла з шоу-бізнесу. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Lama залишила окупантам свій автограф. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Наталія Могилевська зізналася, чи була вона за кордоном під час війни в Україні. 

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