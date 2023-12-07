Чи робила співачка Lama пластичну операцію собі — як вона до такого ставиться

Lama і Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Lama (справжнє ім’я — Наталія Дзеньків. — Ред.) дала інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. Артистка пояснила, як вона ставиться до пластичних операцій і ботоксу, і зізналася, чи наважувалася вона колись на те, щоб лягти під ніж хірургів.

Про це Lama розповіла Славі Дьоміну на його каналі в YouTube.

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Відома виконавиця розповіла про те, що вона думає про пластичні операції і ботокс. Lama зізнається, що коли їй було 30 років, вона побачила, що в неї щось не те з обличчям, тому почала робити час від часу ін’єкції, щоб трохи підправити шкіру.

"Якщо це дуже необхідно, якщо з головою, якщо правильно вибраний лікар, і це зроблено зі смаком, то я тільки за. Бувають різні ситуації. Після аварії… Я робила колись ін’єкції, час від часу. Але не так це дає результат, як цей внутрішній баланс, щастя. Коли мені було десь років 30, я розуміла, що в мене зі шкірою щось не те", — зазначила Lama.

Lama на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Також українська артистка чесно розповіла про те, який в неї головний недолік з обличчям. Крім того, вона пояснила, чи робила вона щось із цим і чи планує взагалі у майбутньому застосовувати якісь процедури, щоб прибрати цей недолік.

"Коли я йду зніматися в кліпі, я починаю морщити лоба. Коли я починаю співати, в мене морщиться лоб. Буває, що під очима, це в мене природнє. Поки що нічого не роблю, але планую зробити. Вік мене парив у 25, тоді сприймалося, що за 30 життя закінчується. Це така проблема, коли розуму немає", — також додає українська співачка.

Чому в Lama немає дітей

Відомо, що у 45-річної співачки зараз немає дітей, але вона зізналася, що ніколи їх не народить. Більш того, Lama зовсім не бачить себе в ролі мами, тому планує продовжувати писати пісні.

"У мене не було свідомого рішення. Я пам'ятаю себе в 23 роки і я розумію, що це ж треба дітей народити, всі ж то кажуть, що це треба, а я розумію, що мене не тягне до цього. Просто зараз навколо мене дуже багато знайомих з дітьми і я розумію, що їм так важко. Там і мами, і дідусі, а я собі думаю, моя мама у Франківську і як я буду це все витягувати, тому я зрозуміла, що я хочу далі продовжувати писати пісні", — зізналася Lama.

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