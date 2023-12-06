Lama розповіла про свої панічні атаки і нервові зриви — коли це було і чому

Співачка Lama на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Популярна українська співачка, авторка пісень і вокалістка Lama дала відверте інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. Популярна артистка чесно розповіла про свої нервові зриви і панічні атаки, які сталися в неї десять років тому.

Інтерв’ю зі співачкою Lama Слава Дьомін розмістив на своєму каналі в YouTube.

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Панічні атаки і нервові зриви Lama

Українська виконавиця зізнається, що панічні атаки і нервові зриви в неї відбувалися ще з дитячих років. Особливо, це стало проявлятися ще у школі, коли вона мала сувору бабусю і поганих вчителів. Саме тоді Lama відчувала сильний стрес.

"Воно склалося ще давно. Я думаю, що з дитинства, з цих всіх тривожних штук, що я мала зі школи прийти, показати оцінку. Бабуся була дуже сувора. Я пам’ятаю, в школі були класні вчителі, а були гестапо. Там, як рявкне, мене це так лякало. Це стрес. Я — емоційна людина", — згадує шкільні часи Lama.

Співачка Lama на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Також відома артистка зізналася, що її дуже накрило, коли вона переїхала до Києва, де зіткнулася з новими проблемами. Lama пояснила, які в неї були тоді симптоми нервових зривів і панічних атак.

"Коли я переїхала до Києва, то зіткнулася зі своїми новими проблемами. Там мене накрило. Наприклад, у тебе може серце швидко стукати, тебе може щось душити. Тобі кардіограму роблять, ти всюди здорова, але з тобою щось відбувається. Це розлад вегетативної системи. Це були дуже неприємні симптоми з боку серцево-судинної системи", — також додала українська співачка.

Діяльність Lama до і під час війни в Україні

Кар’єра артистки у якийсь період призупинилася, вона зникла з шоу-бізнесу та інформаційного простору. Сьогодні Lama стверджує, що їй було досить "некомфортно". Втім, на початку повномасштабної війни в Україні співачка відновила свої концерти, щоб зібрати гроші на допомогу військовим.

Українська співачка Lama на радіостанції "Хіт.FM". Фото: скриншот з YouTube

У минулому році Lama випустила нову пісню під назвою "Сильні люди", яку вона присвятила всім українським воїнам і звичайним людям, які продовжують боротися для наближення перемоги над російськими окупантами.

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