Lama впервые показала своего мужа младше ее на 18 лет

Певица Lama. Фото: instagram.com/lamaukraine

48-летняя певица Lama впервые показала фото с мужем, которому 30 лет и рассказала об их знакомстве. Также поделился некоторыми подробностями их отношений.

Об этом откровенно рассказала в интервью журналу Viva.

Читайте также:

Считает своим ангелом-хранителем

Наталья Деньков, известная под псевдонимом Lama, в конце прошлого года впервые за долгое время появилась в информационном пространстве. Тогда женщина рассказала, почему пропала из шоу-бизнеса. А теперь певица решила поделиться личным.

Она впервые показала своего любимого Романа, который младше певицы на 18 лет. Они познакомились, когда исполнительнице было 40 лет, а мужчине 22.

Lama со своим мужем. Фото: viva.ua

"Мы познакомились с Ромой во время моего отдыха на юге Украины, в Херсонской области, откуда, кстати, он родом. Это было летом 2016 года, я пила кофе на берегу моря, а кофе не совсем обычный, мне привезла его подруга из Канады. Он был с ванилью и орехом. Он сидел рядом и, можно сказать, пришел на этот аромат, а уже на фоне кофе у нас завязался разговор", — рассказала Lama.

Она поделилась, что тогда они общались днями и ночами, словно были знакомы много лет. С тех пор пара не расставалась.

"И еще интересный факт: когда мы познакомились с Ромкой, он не знал, что я Lama и не узнал меня. А потом, через 3 дня, узнал об этом от своих друзей, но уже было поздно — чувства успели зародиться и продолжаются восьмой год", — сказала Lama в интервью.

Женщине парень понравился своим внутренним миром и характером, ведь, по ее словам, он глубоко духовный, уравновешенный и стабильный. Конечно, понравилась ей и внешность.

"Его внешность — это отдельная тема. Конечно, она мне нравится, он напоминает мне ангела. Такое впечатление, что в мою жизнь он пришел как ангел-хранитель в человеческом облике", — рассказала певица.

Lama о разнице в возрасте с мужем

Несмотря на возраст, у Наталии очень много общего со своим избранником. Они оба предпочитают уединенную жизнь за городом, любят собак, интересуются духовным развитием. Также имеют похожие ситуации в семье.

Lama со своим мужем. Фото: viva.ua

Из-за такой мощной связи разница в 18 лет не ощущается.

"Разница в возрасте не чувствуется вообще. На духовном уровне мы находимся с ним в одной возрастной категории. Да, физически ему 30 лет, а мне 48, но ментально этой разницы нет. У нас этот вопрос даже и не поднимался никогда, все сбалансировано и гармонично", — поделилась певица.

За финансовое обеспечение семьи отвечает муж. Lama же тратит свои средства, как считает нужным.

Напомним, Lama призналась, делала ли она себе пластическую операцию.

Также мы писали, что певица Lama честно рассказала о панических атаках и нервных срывах.