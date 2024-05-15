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Lama вперше показала свого коханого, молодшого за неї на 18 років

15 травня 2024 17:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Lama показала українцям свого обранця — фото
Українська співачка Lama. Фото: instagram.com/lamaukraine/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Lama (справжнє ім'я — Наталя Дзеньків) вперше за сім років стосунків показала коханого. Її обранець Роман на 18 років молодший за неї.

Відповідні кадри зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Lama поділилася особистим з підписниками

Співачка Наталія Дзеньків, відома українцям під псевдонімом Lama, випала на довгий час із шоу-бізнесу. У листопаді минулого року Лама випустила трек "Мій друг", який присвятила журналісту Каріму Гуламову та дала велике інтерв'ю виданню Viva. Артистка поділилася із шанувальниками особистим та зізналася, що у стосунках із хлопцем, на ім'я Романа, який молодший за співачку на 18 років. 

Зірка приховує своє особисте життя, однак на честь Міжнародного дня сім'ї вона вперше розмістила спільну світлину з коханим. Співачка зізналася, що відчуває неймовірну підтримку від Романа і він її надихає.

"Найбільша цінність мого життя — родина! Це наше спільне ядро з коханим, де ми формуємо особистості один одного. У своїй сім’ї я завжди знаходжу відраду, силу та безмежну любов — це святилище, яке живить і підтримує мене", — написала Lama.

Lama показала свого цивільного чоловіка Романа
Українська співачка Lama разом з коханим Романом. Фото: instagram.com/lamaukraine/

Нагадаємо, Lama зізналася, чи робила вона собі пластичну операцію. А також блогерка Раміна Есхакзай вперше після розриву із нареченим натякнула на нові стосунки.

родина
особисте життя
відносини
українські зірки
співачка
кохання
Lama

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