Lama показала українцям свого обранця — фото

Lama вперше показала свого коханого, молодшого за неї на 18 років
Відома українська співачка Lama (справжнє ім'я — Наталя Дзеньків) вперше за сім років стосунків показала коханого. Її обранець Роман на 18 років молодший за неї.
Відповідні кадри зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Lama поділилася особистим з підписниками
Співачка Наталія Дзеньків, відома українцям під псевдонімом Lama, випала на довгий час із шоу-бізнесу. У листопаді минулого року Лама випустила трек "Мій друг", який присвятила журналісту Каріму Гуламову та дала велике інтерв'ю виданню Viva. Артистка поділилася із шанувальниками особистим та зізналася, що у стосунках із хлопцем, на ім'я Романа, який молодший за співачку на 18 років.
Зірка приховує своє особисте життя, однак на честь Міжнародного дня сім'ї вона вперше розмістила спільну світлину з коханим. Співачка зізналася, що відчуває неймовірну підтримку від Романа і він її надихає.
"Найбільша цінність мого життя — родина! Це наше спільне ядро з коханим, де ми формуємо особистості один одного. У своїй сім’ї я завжди знаходжу відраду, силу та безмежну любов — це святилище, яке живить і підтримує мене", — написала Lama.
Нагадаємо, Lama зізналася, чи робила вона собі пластичну операцію. А також блогерка Раміна Есхакзай вперше після розриву із нареченим натякнула на нові стосунки.
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