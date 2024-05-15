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Lama впервые показала своего любимого, который младше ее на 18 лет

15 мая 2024 17:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Lama показала украинцам своего избранника.
Украинская певица Lama. Фото: instagram.com/lamaukraine/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Lama (настоящее имя - Наталья Деньков) впервые за семь лет отношений показала любимого. Ее избранник Роман на 18 лет младше ее.

Соответствующие кадры звезда разместила на своей странице в Instagram.

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Lama поделилась личным с подписчиками

Певица Наталья Деньков, известная украинцам под псевдонимом Lama, выпала на долгое время из шоу-бизнеса. В ноябре прошлого года Лама выпустила трек Мой друг, который посвятила журналисту Кариму Гуламову и дала большое интервью изданию Viva. Артистка поделилась с поклонниками личным и призналась, что в отношениях с парнем, по имени Роман, который младше её на 18 лет.

Звезда скрывает свою личную жизнь, однако в честь Международного дня семьи она впервые разместила общую фотографию с любимым. Певица призналась, что чувствует невероятную поддержку от Романа, и он ее вдохновляет.

"Самая большая ценность моей жизни — семья! Это наше общее ядро с любимым, где мы формируем личности друг друга. В своей семье я всегда нахожу отраду, силу и безграничную любовь — это святилище, которое питает и поддерживает меня", — написала Lama.

Lama показала свого цивільного чоловіка Романа
Украинская певица Lama вместе с любимым Романом. Фото: instagram.com/lamaukraine/

Напомним, Lama призналась, делала ли она себе пластическую операцию. А также блогер Рамина Эсхакзай впервые после разрыва с женихом намекнула на новые отношения.

семья
личная жизнь
отношения
украинские звезды
певица
любовь
Lama

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