Делала ли певица Lama пластическую операцию себе — как она к такому относится

Lama и Слава Демин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица Lama (настоящее имя — Наталья Дзенькив. — Ред.) дала интервью ведущему Славе Демину. Артистка объяснила, как она относится к пластическим операциям и ботоксу, и призналась, решалась ли она когда-нибудь на то, чтобы лечь под нож хирургов.

Об этом Lama рассказала Славе Демину на его канале в YouTube.

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Известная исполнительница рассказала о том, что она думает о пластических операциях и ботоксе. Lama признается, что когда ей было 30 лет, она увидела, что у нее что-то не то с лицом, поэтому начала делать время от времени инъекции, чтобы подправить кожу.

"Если это очень необходимо, если с головой, если правильно выбранный врач, и это сделано со вкусом, то я только за. Бывают разные ситуации. После аварии… Я делала когда-то инъекции, время от времени. Но не так это дает результат, как этот внутренний баланс, счастье. Когда мне было где-то 30 лет, я понимала, что у меня с кожей что-то не то", — отметила Lama.

Lama на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Также украинская артистка честно рассказала о том, какой у нее главный недостаток с лицом. Кроме того, она объяснила, делала ли она что-то с этим и планирует ли вообще в будущем применять какие-либо процедуры, чтобы устранить этот недостаток.

"Когда я иду сниматься в клипе, я начинаю морщить лоб. Когда я начинаю петь, у меня морщится лоб. Бывает, что под глазами, это у меня естественно. Пока ничего не делаю, но планирую сделать. Возраст меня парил в 25, тогда воспринималось, что за 30 жизнь заканчивается. Это такая проблема, когда ума нет", — также добавляет украинская певица.

Почему у Lama нет детей

Известно, что у 45-летней певицы сейчас нет детей, но она призналась, что их никогда не родит. Более того, Lama совсем не видит себя в роли мамы, поэтому планирует продолжать писать песни.

"У меня не было сознательного решения. Я помню себя в 23 года и я понимаю, что это же надо детей родить, все же говорят, что это надо, а я понимаю, что меня не тянет к этому. Просто сейчас вокруг меня очень много знакомых с детьми и я понимаю, что им так тяжело. Там и мамы, и дедушки, а я себе думаю, моя мама во Франковске и как я буду это все вытаскивать, поэтому я поняла, что я хочу дальше продолжать писать песни", — призналась Lama.

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