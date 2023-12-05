Чи була Могилевська за кордоном під час війни — співачка відповіла на звинувачення

Народна артистка України Наталія Могилевська у кліпі на пісню "Я вдома". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка, авторка пісень і народна артистка Наталія Могилевська звернулася до хейтерів. Популярна виконавиця пояснила, чи була вона за кордоном, і відповіла на запитання однієї підписниці, яка звинуватила її у тому, що вона нібито була в іншій країні.

Відповідне звернення з’явилося на офіційній сторінці Наталії Могилевської в Instagram.

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Одна з підписниць української співачки звинуватила її в тому, що вона нібито сиділа за кордоном на початку війни і тільки зараз повертається до рідної країни. Жінка зазначила, що такі люди нікому в Україні не потрібні, тому вони можуть і далі ховатися.

"Коли почалася війна, як щури тікали, а тепер згадали про Україну, повертаються, кому ви тут потрібні? Далі сидіть по своїх норах, де ховалися", — написала українській співачці Наталії Могилевській одна з її підписниць.

Звернення Наталії Могилевської до підписниці. Фото: скриншот з Instagram

Народна артистка України вирішила показати всім це питання і відповісти на нього. Наталія записала відео зі зверненням і пояснила, чи їхала вона за кордон під час вторгнення. Приводом для цього стала її нова пісня під назвою "Я повертаюся".

"Дуже багато хто подумав, що це саме я повертаюся з-за кордону і тому вийшла такая пісня "Я повертаюся". Друзі, я граю іншу людину. Я з 24 лютого не їхала з країни і скасувала всі свої концерти, спектаклі за кордоном, тому що дуже щільний маю графік вистави "Я вдома" Україною", — звернулася до публіки українська артистка.

Наталія Могилевська під час війни в Україні

На початку повномасштабної війни в Україні Наталія Могилевська почала допомагати громадянам своєї країни і жодного разу не їхала з Батьківщини. З перших днів вторгнення народна артистка виступала для українців у метро і бомбосховищах.

Також Наталія активно виступає перед українськими захисниками, співаючи їм свої пісні. Наприклад, влітку вона виступила перед воїнами ЗСУ на Донбасі.

Співачка Наталія Могилевська під час виступу перед військовими на Донбасі. Фото: Instagram Наталії Могилевської

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