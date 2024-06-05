Леді Гага в оригінальний спосіб відреагувала на чутки про свою вагітність

Співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

Співачка Леді Гага прокоментувала чутки про свою вагітність, які з'явилися в мережі напередодні. Журналісти зняли співачку на весіллі сестри і помітили чималенький животик.

Про те, чи вагітна, артистка зізналася у своїх соціальних мережах.

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На фото з весілля її сестри співачка була разом зі своїм бойфрендом Майклом Поланскі. Вона одягла сукню подружки нареченої персикового кольору. Гага приєдналася до своєї родини та близьких у готелі ViewPoint, який вони повністю орендували для заходу на березі Атлантичного океану.

Тепер 38-річна співачка опублікувала короткий ролик, який підписала "Не вагітна, просто гірко плачу у спортзалі", частково процитувавши рядок із пісні Down Bad співачки Тейлор Свіфт.

До цього співачку запідозрили і в заручинах із 46-річним бойфрендом Майклом Поланскі: вона носить обручку з великим каменем. Ще кілька років тому інсайдери стверджували, що Леді Гага серйозно налаштована у відносинах з Поланскі.

"Вона говорила своїм друзям, що хоче завершити кілька проектів, а потім зосередитися на тому, щоб розсудитись. Вона мріє про дітей і бачить майбутнє з Майклом", — говорило джерело видання Entertainment Tonight.

Поланскі закінчив Гарвардський університет і працює керівником Інституту імунотерапії раку та Фонду Паркера. До зустрічі з Поланскі Гага двічі була заручена: спочатку з Тейлором Кінні, перш ніж вони розірвали заручини в липні 2016 року, а потім зі своїм менеджером з талантів Крістіаном Каріно, перш ніж пара розсталася у лютому 2019 року. Востаннє вона була помічена на публіці з Поланскі в квітні в Малібу.

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