Леді Гагу з кругленьким животиком запідозрили у вагітності

Співачка Леді Гага. Фото: Reuters

Співачка Леді Гага спровокувала чутки про вагітність, коли її побачили в мінісукні. 38-річна співачка продемонструвала кругленький животик, а також величезну каблучку з діамантом на репетиції весілля її сестри Наталі Джерманотти в Йорку, штат Мен.

Про це пише Daily Mail.

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На фото з весілля її сестри співачка була разом зі своїм бойфрендом Майклом Поланскі. До сукні вона одягла туфлі та перли. Пізніше вона одягла сукню подружки нареченої персикового кольору. Вона приєдналася до своєї родини та близьких у готелі ViewPoint, який вони повністю орендували для заходу на березі Атлантичного океану.

Гага та її коханий зустрічається вже більше чотирьох років. Ще в березні 2021 року повідомлялося, що роман Гаги з Поланскі стає серйозним і вона висловила бажання створити з ним сім'ю.

"Вона говорила своїм друзям, що хоче завершити кілька проектів, а потім зосередитися на тому, щоб побудувати стосунки. Гага хоче одного дня мати дітей і бачить майбутнє з Майклом", — говорить джерело.

Раніше суперзірка також розповідала про своє бажання стати матір'ю.

Для своєї обкладинки в травні 2020 року для InStyle Гага зізналася, що "мріє мати дітей".

"Хіба це не неймовірно? Ми можемо втримати людину всередині та виростити її. Потім вона виходить, і наша робота — зберегти її живою", — сказала співачка.

Поланскі закінчив Гарвардський університет і працює керівником Інституту імунотерапії раку та Фонду Паркера. До зустрічі з Поланскі Гага двічі була заручена: спочатку з Тейлором Кінні, перш ніж вони розірвали заручини в липні 2016 року, а потім зі своїм менеджером з талантів Крістіаном Каріно, перш ніж пара розірвала заручини в лютому 2019 року. Востаннє вона була помічена на публіці з Поланскі в квітні в Малібу.

Нагадаємо, Ірина Сопонару вийшла заміж. А вагітна Гейлі Бібер знялась у фотосесії для відомої марки.