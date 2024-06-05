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Леди Гага оригинальным образом отреагировала на слухи о своей беременности

5 июня 2024 11:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Леді Гага в оригінальний спосіб відреагувала на чутки про свою вагітність
Певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Леди Гага прокомментировала появившиеся в сети слухи о своей беременности. Журналисты сняли певицу на свадьбе сестры и заметили немалый животик.

О том, беременна ли, артистка призналась в своих социальных сетях.

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На фото со свадьбы ее сестры певица была вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. Она надела платье подружки невесты персикового цвета. Гага присоединилась к своей семье и близким в отеле ViewPoint, который они полностью арендовали для мероприятия на берегу Атлантического океана.

 

@ladygaga

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Теперь 38-летняя певица опубликовала короткий ролик, который подписала "Не беременна, просто горько плачу в спортзале", частично процитировав строчку из песни Down Bad певицы Тейлор Свифт.

До этого певицу заподозрили в помолвке с 46-летним бойфрендом Майклом Полански. Еще несколько лет назад инсайдеры утверждали, что Леди Гага серьезно настроена в отношениях с Полански.

"Она говорила своим друзьям, что хочет завершить несколько проектов, а затем сосредоточиться на том, чтобы создать семью. Она мечтает о детях и видит будущее с Майклом", — говорил источник Entertainment Tonight.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Полански окончил Гарвардский университет и работает руководителем Института иммунотерапии рака и Фонда Паркера. До встречи с Полански Гага дважды была обручена: сначала с Тейлором Кинни, прежде чем они разорвали помолвку в июле 2016 года, а затем со своим менеджером по талантам Кристианом Карино, прежде чем пара рассталась в феврале 2019 года. В последний раз она была замечена на публике с Полански в апреле в Малибу.

Напомним, беременная Хейли Бибер снялась для модного бренда. А раньше актриса Ирина Сопонару вышла замуж.

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