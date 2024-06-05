Леді Гага в оригінальний спосіб відреагувала на чутки про свою вагітність

Леди Гага оригинальным образом отреагировала на слухи о своей беременности
Певица Леди Гага прокомментировала появившиеся в сети слухи о своей беременности. Журналисты сняли певицу на свадьбе сестры и заметили немалый животик.
О том, беременна ли, артистка призналась в своих социальных сетях.
Леди Гага записала видео для фанатов
На фото со свадьбы ее сестры певица была вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. Она надела платье подружки невесты персикового цвета. Гага присоединилась к своей семье и близким в отеле ViewPoint, который они полностью арендовали для мероприятия на берегу Атлантического океана.
@ladygaga
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Теперь 38-летняя певица опубликовала короткий ролик, который подписала "Не беременна, просто горько плачу в спортзале", частично процитировав строчку из песни Down Bad певицы Тейлор Свифт.
До этого певицу заподозрили в помолвке с 46-летним бойфрендом Майклом Полански. Еще несколько лет назад инсайдеры утверждали, что Леди Гага серьезно настроена в отношениях с Полански.
"Она говорила своим друзьям, что хочет завершить несколько проектов, а затем сосредоточиться на том, чтобы создать семью. Она мечтает о детях и видит будущее с Майклом", — говорил источник Entertainment Tonight.
Полански окончил Гарвардский университет и работает руководителем Института иммунотерапии рака и Фонда Паркера. До встречи с Полански Гага дважды была обручена: сначала с Тейлором Кинни, прежде чем они разорвали помолвку в июле 2016 года, а затем со своим менеджером по талантам Кристианом Карино, прежде чем пара рассталась в феврале 2019 года. В последний раз она была замечена на публике с Полански в апреле в Малибу.
Напомним, беременная Хейли Бибер снялась для модного бренда. А раньше актриса Ирина Сопонару вышла замуж.
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