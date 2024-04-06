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Зірка франшизи "Сутінки" вперше вийшла заміж — хто обранець 48-річної акторки

6 квітня 2024 16:59
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Стас Кожушко
Редактор
Кіношна мама Роберта Паттінсона вийшла заміж — фото
Американська акторка Елізабет Різер. Фото: Instagram/elizabethreaser
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська акторка Елізабет Різер таємно вийшла заміж за композитора Брюса Гілберта. Це сталось ще минулого року, але виконавиця ролі Есмі Каллен (прийомна мати героя Роберта Паттінсона) у франшизі "Сутінки", розповіла про це лише зараз. 

Про це повідомляє видання Vogue.

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Елізабет Різер таємно вийшла заміж

Весільна церемонія відбулася в Італії у серпні 2023 року у вузькому колі найрідніших людей. За словами Елізабет, спочатку вона та Брюс планували влаштувати гучну церемонію на сотні гостей, але потім передумали.

До вівтаря зіркова наречена пройшла у ніжній напівпрозорій сукні авторства Даніель Франкель. Перший танець пара виконувала під трек Cucurrucucu Paloma бразильського музиканта Каетано Велозо.

"Це був повний переживань досвід. Щось сталося з нами, коли ми вимовляли наші обітниці. Це змінило все. Я постійно намагалася не плакати, а потім починала сміятися", — розповіла Елізабет.

Зірка франшизи "Сутінки" вперше вийшла заміж — хто обранець 48-річної акторки - фото 1
Локація весілля Елізабет Різер. Фото: Instagram/elizabethreaser

Ще до знайомства у 2017 році, Елізабет Різер та Брюс Гілберт тривалий час жили неподалік один від одного в районі Сілвер-Лейк в Лос-Анджелесі. Пропозиція руки і серця відбулася через п'ять років під час поїздки до Італії.

Зірка франшизи "Сутінки" вперше вийшла заміж — хто обранець 48-річної акторки - фото 2
Елізабет Різер та Брюс Гілберт. Фото: Instagram/elizabethreaser

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський актор Саша Барон Коен, зірка фільму про Бората, повідомив про розлучення. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Гра престолів" вимагає 40 млн доларів компенсації від мерії Лос-Анджелеса.

весілля
закордонні зірки
акторка
"Сутінки"

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