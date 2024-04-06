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Виконавець ролі Бората розлучається після виходу мемуарів відомої акторки

6 квітня 2024 07:11
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Стас Кожушко
Редактор
Зірка фільму Борат розлучається — подробиці
Британський актор Саша Барон Коен. Фото: Instagram/sachabaroncohen
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Австралійська акторка Айла Фішер та британська кінозірка Саша Барон Коен, який, зокрема, відомий завдяки комедійній ролі Бората в однойменному фільмі, повідомили про розлучення. Вони були разом понад 20 років. 

Про це Айла та Саша написали на своїх сторінках в Instagram

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Вже колишню зіркову пару вважали однією з найміцніших в Голлівуді. Вони почали зустрічатися 2002-го. Перша донька Олів народилась ще до весілля, 2007 року. У 2010-му зіркова пара офіційно одружилась. Того ж року народилась друга донька Елула, а 2015-го — син Монтгомері.

"Після довгого тенісного матчу, який тривав понад 20 років, ми нарешті кидаємо ракетки. 2023-го ми спільно подали заяву про розірвання нашого шлюбу. Ми завжди приділяємо пріоритетну увагу нашій конфіденційності та спокійно працюємо над цим. Ми поділяємо нашу відданість та любов до наших дітей. Ми щиро цінуємо вашу повагу до прагнення нашої родини зберегти конфіденційність", — написали Барон Коуен та Фішер.

Виконавець ролі Бората розлучається після виходу мемуарів відомої акторки - фото 1
Заява про розлучення. Скриншот: Instagram/islafisher

До розлучення 52-річного Саши Барона Коена та 48-річна Айли Фішер австралійська акторка Ребел Вілсон розповідала пікантні факти про відомого британця. Вона звинуватила Барона Коена у фетшеймінгу та домаганнях. Перше — це форма цькування, під час якого людину шеймят через зайву вагу. Подібне ніби було  під час їхньої спільної роботи над комедією "Брати з Грімсбі", (2016 рік).

Про це  Ребел написала у своїх мемуарах, які вийшли нещодавно. Таблоїди пишуть про те, що британський актор перешкоджав публікації цих фактів та погрожував Вілсон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина американського репера Каньє Веста продовжує оголюватись на публіці. Також ми розповідали, що американську співачку Бейонсе звинувачують у злочині у соцмережах.

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Голлівуд
актори
Зіркове розлучення
закордонні зірки

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