Леди Гага выходит замуж — звезда показала обручальное кольцо, фото

Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

Известная американская певица Леди Гага намекнула на будущую свадьбу. Во время прогулки по Лос-Анджелесу звезда "засветила" обручальное кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце.

Об этом сообщает Daily Mail.

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На певице заметили обручальное кольцо с большим бриллиантом во время того, как она в воскресенье шла к своей подруге.

Для прогулки звезда надела длинное черное пальто, которое она дополнила объемной сумкой от Bottega Veneta и черными туфлями-лодочками на каблуке.

Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygagafan.ig/

Ее безымянный палец украшало кольцо с массивным бриллиантом.

Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygagafan.ig/

Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygagafan.ig/

С 2019 года актриса встречается с генеральным директором Parker Group Майклом Полански. В начале 2020 года пара подтвердила слухи о своем романе, опубликовав совместное фото в соцсетях.

Леди Гага и Майкл Полански. Фото: instagram.com/ladygaga/

С этого времени влюбленные начали вместе появляться на публике. В феврале Леди Гагу и Полански заметили в VIP-ложе на Суперкубке в Лас-Вегасе. На нем можно заметить, что звезда чувствует себя расслабленной рядом с любимым.

Леди Гага и Майкл Полански. Фото: Daily Mail

Пока певица и ее любимый не прокомментировали новый статус своих отношений.

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