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Леди Гага появилась на публике с обручальным кольцом — фото

9 апреля 2024 16:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Леди Гага выходит замуж — звезда показала обручальное кольцо, фото
Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская певица Леди Гага намекнула на будущую свадьбу. Во время прогулки по Лос-Анджелесу звезда "засветила" обручальное кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце.

Об этом сообщает Daily Mail.

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На певице заметили обручальное кольцо с большим бриллиантом во время того, как она в воскресенье шла к своей подруге.

Для прогулки звезда надела длинное черное пальто, которое она дополнила объемной сумкой от Bottega Veneta и черными туфлями-лодочками на каблуке.

Леди Гага засветила обручальное кольцо
Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygagafan.ig/

Ее безымянный палец украшало кольцо с массивным бриллиантом.

Леди Гага выходит замуж
Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygagafan.ig/
Леди Гага появилась на публике с обручальным кольцом — фото - фото 3
Американская певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygagafan.ig/

С 2019 года актриса встречается с генеральным директором Parker Group Майклом Полански. В начале 2020 года пара подтвердила слухи о своем романе, опубликовав совместное фото в соцсетях.

Леди Гага в объятиях любимого
Леди Гага и Майкл Полански. Фото: instagram.com/ladygaga/

С этого времени влюбленные начали вместе появляться на публике. В феврале Леди Гагу и Полански заметили в VIP-ложе на Суперкубке в Лас-Вегасе. На нем можно заметить, что звезда чувствует себя расслабленной рядом с любимым.

Леди Гага отдыхает с женихом
Леди Гага и Майкл Полански. Фото: Daily Mail

Пока певица и ее любимый не прокомментировали новый статус своих отношений.

Напомним, ранее мы писали, что британский актер Саша Барон Коэн, звезда фильма о Борате, сообщил о разводе. Также мы рассказывали, что звезда франшизы "Сумерки" впервые вышла замуж.

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