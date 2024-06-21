Павло Зібров випустив кліп на свій день народження — відео

Український співак Павло Зібров. Фото: пресслужба

Український артист Павло Зібров відзначає день народження. У своє свято він випустив новий кліп — перезапуск пісні "День народження". Оновити трек допоміг гурт KOLABA, а також понад 30 зірок естради, які привітали легенду.

Відео виклали в YouTube.

Читайте також:

Павло Зібров святкує 67-й день народження

Народного артиста України привітали понад 30 зіркових друзів та колег. Серед них — Ірина Білик, Наталя Могилевська, Юрій Рибчинський, Наталя Бучинська, Артем Пивоваров, Анна Трінчер і не тільки.

"День народження" — це вже народна пісня, її співають і діти й дорослі в усіх куточках нашої неньки й поза, а тепер ще й будуть танцювати під неї. Також, я щиро вдячний всім своїм зірковим колегам, друзям за участь у цьому душевному святковому селфі-кліпі! Мені надзвичайно приємно! Вийшла дуже щира, сердечна, радісна робота!", — розповів Зібров.

Український співак Павло Зібров з гуртом KOLABA. Фото: пресслужба

Пісню "День Народження" написав Юрій Рибчинський, вона вже чимало років звучала з вуст Зіброва. Однак, її переродження відбулось завдяки гурту KOLABA.

"Цей вражаючий проєкт є виявом поваги до музичних досягнень Павла Зіброва та демонструє силу музики в єднанні талановитих особистостей. "День Народження" — це не просто пісня, а справжнє святкування життя та дружби", — поділились враженнями учасники гурту.

Український співак Павло Зібров з гуртом KOLABA. Фото: пресслужба

Нагадаємо, артиста Павла Зіброва запросили оновити дані в ТЦК.

Також співак висловився щодо "втечі" танцівника Влада Ями за кордон.