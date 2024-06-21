Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Легенда святкує день народження — Павло Зібров випустив новий кліп arrow

Легенда святкує день народження — Павло Зібров випустив новий кліп

21 червня 2024 13:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Павло Зібров випустив кліп на свій день народження — відео
Український співак Павло Зібров. Фото: пресслужба
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український артист Павло Зібров відзначає день народження. У своє свято він випустив новий кліп — перезапуск пісні "День народження". Оновити трек допоміг гурт KOLABA, а також понад 30 зірок естради, які привітали легенду.

Відео виклали в YouTube.

Читайте також:

Павло Зібров святкує 67-й день народження 

Народного артиста України привітали понад 30 зіркових друзів та колег. Серед них — Ірина Білик, Наталя Могилевська, Юрій Рибчинський, Наталя Бучинська, Артем Пивоваров, Анна Трінчер і не тільки. 

"День народження" — це вже народна пісня, її співають і діти й дорослі в усіх куточках нашої неньки й поза, а тепер ще й будуть танцювати під неї. Також, я щиро вдячний всім своїм зірковим колегам, друзям за участь у цьому душевному святковому селфі-кліпі! Мені надзвичайно приємно! Вийшла дуже щира, сердечна, радісна робота!", — розповів Зібров.

Український співак Павло Зібров з гуртом KOLABA. Фото: пресслужба
Український співак Павло Зібров з гуртом KOLABA. Фото: пресслужба

Пісню "День Народження" написав Юрій Рибчинський, вона вже чимало років звучала з вуст Зіброва. Однак, її переродження відбулось завдяки гурту KOLABA.

"Цей вражаючий проєкт є виявом поваги до музичних досягнень Павла Зіброва та демонструє силу музики в єднанні талановитих особистостей. "День Народження" — це не просто пісня, а справжнє святкування життя та дружби", — поділились враженнями учасники гурту.

Український співак Павло Зібров з гуртом KOLABA. Фото: пресслужба
Український співак Павло Зібров з гуртом KOLABA. Фото: пресслужба

Нагадаємо, артиста Павла Зіброва запросили оновити дані в ТЦК.

Також співак висловився щодо "втечі" танцівника Влада Ями за кордон.

День народження
Павло Зібров
кліпи
співак
українські зірки
пісня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту