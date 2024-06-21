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Легенда празднует день рождения — Павел Зибров выпустил новый клип

21 июня 2024 13:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Павел Зибров выпустил клип на свой день рождения.
Украинский певец Павел Зибров. Фото: пресс-служба
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский артист Павел Зибров отмечает день рождения. В свой праздник он выпустил новый клип — перезапуск песни "День народження". Обновить трек помогла группа KOLABA, а также более 30 звезд поздравивших легенду эстрады.

Видео выложили в YouTube.

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Народный артист Украины поздравили более 30 звездных друзей и коллег. Среди них — Ирина Билык, Наталья Могилевская, Юрий Рыбчинский, Наталья Бучинская, Артем Пивоваров, Анна Тринчер и не только.

"День народження" — это уже народная песня, ее поют и дети и взрослые во всех уголках нашей мамы и поза, а теперь еще и будут танцевать под нее. Также я искренне благодарен всем своим звездным коллегам, друзьям за участие в этом душевном праздничном селфи-клипе! Мне очень приятно! Вышла очень искренняя, сердечная, радостная работа!" — рассказал Зибров.

Украинский певец Павел Зибров с группой KOLABA. Фото: пресс-служба
Украинский певец Павел Зибров с группой KOLABA. Фото: пресс-служба

Песню написал поет Юрий Рыбчинский, она уже много лет звучала из уст Зиброва. Однако ее перерождение произошло благодаря группе KOLABA.

"Этот поразительный проект является проявлением уважения к музыкальным достижениям Павла Зиброва и демонстрирует силу музыки в единении талантливых личностей. "День Народження" — это не просто песня, а настоящее празднование жизни и дружбы", — поделились впечатлениями участники группы.

Украинский певец Павел Зибров с группой KOLABA. Фото: пресс-служба
Украинский певец Павел Зибров с группой KOLABA. Фото: пресс-служба

Напомним, артиста Павла Зиброва пригласили обновить данные в ТЦК. Также певец высказался по поводу "бегства" танцовщика Влада Ямы за границу.

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