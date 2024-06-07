Павла Зіброва викликали оновити дані в ТЦК — подробиці

Український співак Павло Зібров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Український співак Павло Зібров розповів про свій похід до ТЦК. Йому 66 років, втім його все одно викликали у військкомат.

Про це він розповів у програмі "Ранок у великому місті".

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Павло Зібров завітав у ТЦК разом з оркестром

Артист дуже здивувався, коли його запросити оновити дані, він ігнорувати не став і прийшов. Саме в цей день в нього були знімання кліпу з військовим оркестром на пісню "Хрещатик" у серці столиці. Тому Зібров завітав у ТЦК разом з військовими.

"Мене викликали до ТЦК, щоб уточнити дані. Кажуть: "Ще підпадаєте під той вік, що треба відмітитися". Я беру банду з духовими інструментами, 40 осіб військових і ми під "Хрещатик" йдемо під ТЦК уточнювати дані. Підійшли — там всі розбіглися. Кажу: "Старший лейтенант Зібров прибув". Мені сказали, що я придатний. Та й українські дівчата під час гастролей сказали: "Придатний ви, Павло Миколайовичу, придатний ще", — розповів співак.

Нагадаємо, українського артиста забрали працівники ТЦК під час пісенного туру. Також Анатолій Анатоліч скористався електронним додатком і перевірив, чи дійсно працює електронна черга.