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Легендарна ельфійка з культового "Володаря перснів" пішла з кіно

5 червня 2024 07:05
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Легендарна ельфійка з культового "Володаря перснів" пішла з кіно
Акторка Еванджелін Ліллі. Фото: instagram.com/womenofmarvels/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка, зірка "Володаря перснів" Еванджелін Ліллі йде на пенсію після 20 років знімань. 44-річна голлівудська зірка особисто повідомила прихильникам про своє рішення.

Про це пише Daily Mail.

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Еванджелін зіграла Тауріель — лісову ельфійку з Лихолісся. Вона — войовниця та голова лісової варти. Цей персонаж з'явився у фільмі Пітера Джексона "Хоббіт: Пустош Смауга". Також зірка відома зйомкою у серіалу "Загублені".

 

 

"Сьогодні я рада, коли втілюю своє бажання. Слава Богу, я так вдячна за ці благословення. Залишити багатство та славу іноді може бути страшно, але крок до дхарми замінює страх на задоволення", — сказала акторка.

Дхарма розглядається в індуїзмі як космічний закон, що лежить в основі правильної поведінки та соціального порядку.

Потім вона додала, що може повернутися до акторської майстерності, але не зараз: "Можливо, одного разу я повернуся до Голлівуду, але наразі це те місце, де я є. Настав новий сезон, і я готова...і щаслива", — додала Еванджелін.

Партнером Ліллі з 2010 року є Норман Калі, який працює асистентом виробництва. У 2011 році у них народився перший син Кехекілі, а в 2015 році — друга дитина. Ім'я чи стать цієї дитини вони публічно не розкрили.

Акторка зіграла роль Хоуп ван Дайн/Оси в блокбастері кінематографічного всесвіту Marvel "Людина-мураха і Оса: Квантуманія".

Нагадаємо, Джуді Денч може залишити кіно через втрату зору. А Анджеліна Джолі в образі гейші знялась для модного глянцю.

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