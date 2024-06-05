Легендарная эльфийка из культового "Властелина колец" ушла из кино

Актриса Эванджелин Лилли. Фото: instagram.com/womenofmarvels/

Актриса, звезда "Властелина колец" Эванджелин Лилли уходит на пенсию после 20 лет съемок. 44-летняя голливудская звезда лично сообщила поклонникам о своем решении.

Об этом пишет Daily Mail.

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Эванджелин сыграла Тауриэль — лесную эльфийку из Лихолесья. Она — воительница и глава лесного караула. Этот персонаж появился в фильме Питера Джексона "Хоббит: Пустош Смауга". Также звезда известна съемкой в сериале "Lost".

"Сегодня я рада, когда воплощаю свое желание. Слава Богу, я так благодарна за эти благословения. Оставить богатство и славу иногда может быть страшно, но шаг к дхарме заменяет страх на удовольствие", — сказала актриса.

Дхарма рассматривается в индуизме как космический закон, лежащий в основе правильного поведения и социального порядка.

Потом она добавила, что может вернуться к актерскому мастерству, но не сейчас: "Возможно, однажды я вернусь в Голливуд, но сейчас это то место, где я есть. Наступил новый сезон, и я готова...и счастлива", — добавила Эванджелин.

Партнером Лилли с 2010 года является Норман Кали, работающий ассистентом кинопроизводства. В 2011 году у них родился первый сын Кехекили, а в 2015 году — второй ребенок. Имя или пол этого ребенка они публично не раскрыли.

Лилли сыграла роль Хоуп ван Дайн/Осы в блокбастере кинематографической вселенной Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантумания".

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