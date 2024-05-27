Анджеліна Джолі в образі гейші знялась для японського Vogue

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Vogue Japan

Акторка Анджеліна Джолі стала героїнею нового номера Vogue Japan. На кадрах акторка постала під час поїздки Японією. В інтерв'ю Джолі поділилася враженнями та розповіла про роботу над своїм модним брендом Atelier Jolie.

Про це пише Vogue Japan.

Читайте також:

Анджеліна Джолі знялась у незвичному образі

Джолі відвідала безліч японських ремісників та майстрів. Акторка розповіла про те, яким вона хоче бачити власний бренд.

Акторка Анджеліна Джолі під час подорожі Японією. Фото: Vogue Japan

"Я не хочу вдавати, що знаю або розумію японську культуру, але скажу, що завжди помічала витонченість і глибокий сенс, які відчуваються від речей, зроблених в Японії", — каже вона.

Акторка Анджеліна Джолі під час подорожі Японією. Фото: Vogue Japan

Акторка Анджеліна Джолі у фотосесії. Фото: Vogue Japan

За її словами, це не модний дім у звичному розумінні, а скоріше творчий простір, за допомогою якого багато людей зможуть розкрити свої таланти.

"Я не намагаюся бути модним домом чи модельєром. Я хочу створити місце, куди кожен міг би прийти та розкрити свої творчі здібності, дати їм інструменти для роботи. Ми сподіваємося, що багато великих митців, які існують уже довгий час, прийдуть і стануть частиною нашого модного дому, а потім нові молоді митці відкриють його для себе і впливатимуть один на одного", — сказала вона.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Vogue Japan

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Vogue Japan

Акторка Анджеліна Джолі під час подорожі Японією. Фото: Vogue Japan

Після поїздки до Японії вона почала співпрацювати із дизайнерами, яких там зустріла. В інтерв'ю виданню Джолі також висловилася про свій темперамент.

"Моя слабкість, але водночас і моя сила в тому, що я емоційна. Я глибоко людяна і недосконала. Я відчуваю, що хочу спілкуватися із іншими людьми. І це може призвести до хаосу, але також може створити по-справжньому глибокі зв'язку", — зізналася Анджеліна.

За її словами, емоційність призводить до постійної тривожності.

"Я погано сплю, я не з таких людей, які готові прийняти щось. Але я думаю, що деякі з нас народилися такими. Я намагаюся заспокоїтись з п'яти років, але нічого не виходить", — каже вона.

Анджеліна Джолі з колишнім чоловіком Бредом Піттом намагаються врегулювати спірні питання щодо виноробні Chateau Miraval, яку купували разом ще у шлюбі. Крім цього, вони мають невирішені питання щодо спільних дітей. Прийомні діти Захара, Пакс та Меддокс не спілкуються з батьком, а біологічна дочка Вів'єн, перестала використовувати прізвище батька. Однак дочка Шайло, навпаки, вирішила жити з батьком.