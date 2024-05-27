Анджеліна Джолі в образі гейші знялась для японського Vogue
Акторка Анджеліна Джолі стала героїнею нового номера Vogue Japan. На кадрах акторка постала під час поїздки Японією. В інтерв'ю Джолі поділилася враженнями та розповіла про роботу над своїм модним брендом Atelier Jolie.
Про це пише Vogue Japan.
Анджеліна Джолі знялась у незвичному образі
Джолі відвідала безліч японських ремісників та майстрів. Акторка розповіла про те, яким вона хоче бачити власний бренд.
"Я не хочу вдавати, що знаю або розумію японську культуру, але скажу, що завжди помічала витонченість і глибокий сенс, які відчуваються від речей, зроблених в Японії", — каже вона.
За її словами, це не модний дім у звичному розумінні, а скоріше творчий простір, за допомогою якого багато людей зможуть розкрити свої таланти.
"Я не намагаюся бути модним домом чи модельєром. Я хочу створити місце, куди кожен міг би прийти та розкрити свої творчі здібності, дати їм інструменти для роботи. Ми сподіваємося, що багато великих митців, які існують уже довгий час, прийдуть і стануть частиною нашого модного дому, а потім нові молоді митці відкриють його для себе і впливатимуть один на одного", — сказала вона.
Після поїздки до Японії вона почала співпрацювати із дизайнерами, яких там зустріла. В інтерв'ю виданню Джолі також висловилася про свій темперамент.
"Моя слабкість, але водночас і моя сила в тому, що я емоційна. Я глибоко людяна і недосконала. Я відчуваю, що хочу спілкуватися із іншими людьми. І це може призвести до хаосу, але також може створити по-справжньому глибокі зв'язку", — зізналася Анджеліна.
За її словами, емоційність призводить до постійної тривожності.
"Я погано сплю, я не з таких людей, які готові прийняти щось. Але я думаю, що деякі з нас народилися такими. Я намагаюся заспокоїтись з п'яти років, але нічого не виходить", — каже вона.
Анджеліна Джолі з колишнім чоловіком Бредом Піттом намагаються врегулювати спірні питання щодо виноробні Chateau Miraval, яку купували разом ще у шлюбі. Крім цього, вони мають невирішені питання щодо спільних дітей. Прийомні діти Захара, Пакс та Меддокс не спілкуються з батьком, а біологічна дочка Вів'єн, перестала використовувати прізвище батька. Однак дочка Шайло, навпаки, вирішила жити з батьком.
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