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Нічого не бачу — оскароносна зірка бондіани натякнула на завершення кар'єри в кіно

27 травня 2024 09:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Нічого не бачу — оскароносна зірка бондіани натякнула на завершення кар'єри в кіно
Акторка Джуді Денч. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Джуді Денч поставила під сумнів майбутнє своєї кінокар'єри. 89-річна оскароносна знаменитість з’являлася на великому екрані відтоді, як вона знялася у фільмі 2022 року Spirited, і зізналася, що у неї немає майбутніх проектів у планах, оскільки вона втрачає зір.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка франшизи про Джеймса Бонда Джуді Денч зізналася, що не планує зніматися через проблеми з зором. На запитання про те, чи є у неї плани щодо нових акторських робіт, вона сказала журналісту на шоу Chelsea Flower: "Ні, ні, я навіть не бачу!". Журналісти зв'язалися з агентом зірки, який сказав, що акторці немає що додати до цього коментаря.

Наприкінці 2022 року Джуді сказала, що не збирається найближчим часом виходити на пенсію. Вона сказала Луїсу Теоруксу в його шоу на BBC: "Я не хочу йти на пенсію. Зараз я мало що роблю, бо не бачу. Це погано".

 

Акторка Джуді Денч
Акторка Джуді Денч. Фото: Reuters

Приблизно в той же час Джуді розповіла, що нещодавно вечеряла зі своїм партнером Девідом Міллсом, йому довелося нарізати для неї їжу, оскільки вона не бачила її на своїй тарілці.

"Він порізав все і подав мені щось на вилці, і я це з’їла так", — пояснила вона.

Нагадаємо, зірка "Піпця" може зіграти нового Джемса Бонда. А раніше ми писали, хто може стати режисером нового фільму про Джеймса Бонда.

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