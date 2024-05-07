Xzibit натякнув на продовження шоу "Тачка на прокачку" — деталі

Кадр з шоу "Тачка на прокачку". Фото: скриншот YouTube

Відомий американський репер Xzibit натякнув на повернення популярного в усьому світі телешоу "Тачка на прокачку". Прем'єру заплановано вже за кілька днів, 9 травня.

Про це артист написав на своїй сторінці Instagram.

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Автомобільне шоу "Тачку на прокачку" (Pimp My Ride) може отримати новий сезон. Репер Елвін Джойнер, більш відомий під псевдонімом Xzibit, опублікував у Instagram світлину з автомобілем та заінтригував підписників фразою на ній.

"Настав час знову зайнятися кастомізацією тачок", — йдеться у повідомленні.

Користувачі соцмережі припустили, що репер натякає на повернення легендарного шоу "Тачку на прокачку".

Xzibit вказав, що новий сезон стартуватиме вже за кілька днів, 9 травня 2024 року.

"Тачку на прокачку" — популярне в усьому світі телешоу, в якому беруть участь звичайні американці та їхні старі "вбиті" машини. Головна умова участі у програмі — машина має бути на ходу. Репер Xzibit і його команда талановитих механіків перетворюють "мотлох на колесах" на справжні шедеври автопрому. Фахівці кастомізували машини в хіп-хоп-стилі, а також відповідно до захоплень водія.

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