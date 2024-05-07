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Легендарне шоу "Тачка на прокачку" повертається на екрани — на коли заплановано прем'єру

7 травня 2024 12:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Xzibit натякнув на продовження шоу "Тачка на прокачку" — деталі
Кадр з шоу "Тачка на прокачку". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий американський репер Xzibit натякнув на повернення популярного в усьому світі телешоу "Тачка на прокачку". Прем'єру заплановано вже за кілька днів, 9 травня.

Про це артист написав на своїй сторінці Instagram.

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"Тачка на прокачку" повертається

Автомобільне шоу "Тачку на прокачку" (Pimp My Ride) може отримати новий сезон. Репер Елвін Джойнер, більш відомий під псевдонімом Xzibit, опублікував у Instagram світлину з автомобілем та заінтригував підписників фразою на ній.

"Настав час знову зайнятися кастомізацією тачок", — йдеться у повідомленні.

 Користувачі соцмережі припустили, що репер натякає на повернення легендарного шоу "Тачку на прокачку". 

Xzibit вказав, що новий сезон стартуватиме вже за кілька днів, 9 травня 2024 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by XZIBIT (@xzibit)

"Тачку на прокачку" — популярне в усьому світі телешоу, в якому беруть участь звичайні американці та їхні старі "вбиті" машини. Головна умова участі у програмі — машина має бути на ходу. Репер Xzibit і його команда талановитих механіків перетворюють "мотлох на колесах" на справжні шедеври автопрому. Фахівці кастомізували машини в хіп-хоп-стилі, а також відповідно до захоплень водія.

Нагадаємо, кулінарне шоу герцогині Сассекської Меган Маркл зніматимуть на скандальній фермі канабісу. А також ми розповідали, як глядачі можуть стати співавторами кулінарного телепроєкту "МастерШеф".

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