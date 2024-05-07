Xzibit натякнув на продовження шоу "Тачка на прокачку" — деталі

Легендарне шоу "Тачка на прокачку" повертається на екрани — на коли заплановано прем'єру
Відомий американський репер Xzibit натякнув на повернення популярного в усьому світі телешоу "Тачка на прокачку". Прем'єру заплановано вже за кілька днів, 9 травня.
Про це артист написав на своїй сторінці Instagram.
"Тачка на прокачку" повертається
Автомобільне шоу "Тачку на прокачку" (Pimp My Ride) може отримати новий сезон. Репер Елвін Джойнер, більш відомий під псевдонімом Xzibit, опублікував у Instagram світлину з автомобілем та заінтригував підписників фразою на ній.
"Настав час знову зайнятися кастомізацією тачок", — йдеться у повідомленні.
Користувачі соцмережі припустили, що репер натякає на повернення легендарного шоу "Тачку на прокачку".
Xzibit вказав, що новий сезон стартуватиме вже за кілька днів, 9 травня 2024 року.
"Тачку на прокачку" — популярне в усьому світі телешоу, в якому беруть участь звичайні американці та їхні старі "вбиті" машини. Головна умова участі у програмі — машина має бути на ходу. Репер Xzibit і його команда талановитих механіків перетворюють "мотлох на колесах" на справжні шедеври автопрому. Фахівці кастомізували машини в хіп-хоп-стилі, а також відповідно до захоплень водія.
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