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Легендарное шоу "Тачка на прокачку" возвращается на экраны — на когда запланирована премьера

7 мая 2024 12:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Xzibit намекнул на продолжение шоу "Тачка на прокачку" - детали
Кадр из шоу "Тачка на прокачку". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный американский рэпер Xzibit намекнул на возвращение популярного во всем мире телешоу "Тачка на прокачку". Премьера запланирована уже через несколько дней, 9 мая.

Об этом артист написал на своей странице Instagram.

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"Тачка на прокачку" возвращается

Автомобильное шоу "Тачку на прокачку" (Pimp My Ride) может получить новый сезон. Рэпер Элвин Джойнер, более известный под псевдонимом Xzibit, опубликовал в Instagram фото с автомобилем и заинтриговал подписчиков фразой на нем.

"Пора снова заняться кастомизацией тачек", — говорится в сообщении.

Пользователи соцсети предположили, что рэпер намекает на возвращение легендарного шоу "Тачку на прокачку".

Xzibit указал, что новый сезон будет стартовать уже через несколько дней, 9 мая 2024 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by XZIBIT (@xzibit)

"Тачку на прокачку" — популярное во всем мире телешоу, в котором принимают участие обычные американцы и их старые "убитые" машины. Главное условие участия в программе – авто дожно быть на ходу. Рэпер Xzibit и его команда талантливых механиков превращают "хлам на колесах" в настоящие шедевры автопрома. Специалисты кастомизировали машины в хип-хоп-стиле, а также в соответствии с увлечениями водителя.

Напомним, кулинарное шоу герцогини Сассекской Меган Маркл будут снимать на скандальной ферме каннабиса. А также мы рассказывали, как зрители могут стать соавторами кулинарного телепроекта "МастерШеф".

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