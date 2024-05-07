Xzibit намекнул на продолжение шоу "Тачка на прокачку" - детали

Легендарное шоу "Тачка на прокачку" возвращается на экраны — на когда запланирована премьера
Известный американский рэпер Xzibit намекнул на возвращение популярного во всем мире телешоу "Тачка на прокачку". Премьера запланирована уже через несколько дней, 9 мая.
Об этом артист написал на своей странице Instagram.
"Тачка на прокачку" возвращается
Автомобильное шоу "Тачку на прокачку" (Pimp My Ride) может получить новый сезон. Рэпер Элвин Джойнер, более известный под псевдонимом Xzibit, опубликовал в Instagram фото с автомобилем и заинтриговал подписчиков фразой на нем.
"Пора снова заняться кастомизацией тачек", — говорится в сообщении.
Пользователи соцсети предположили, что рэпер намекает на возвращение легендарного шоу "Тачку на прокачку".
Xzibit указал, что новый сезон будет стартовать уже через несколько дней, 9 мая 2024 года.
"Тачку на прокачку" — популярное во всем мире телешоу, в котором принимают участие обычные американцы и их старые "убитые" машины. Главное условие участия в программе – авто дожно быть на ходу. Рэпер Xzibit и его команда талантливых механиков превращают "хлам на колесах" в настоящие шедевры автопрома. Специалисты кастомизировали машины в хип-хоп-стиле, а также в соответствии с увлечениями водителя.
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