Король Швеції вручив ордени гурту ABBA за видатні досягнення у музиці — фото

Учасники гурту ABBA отримують нагороди від короля Швеції. Фото: TT News Agency/AFP

Учасники попгурту ABBA отримали ордени Вази від короля Швеції Карла XVI Густава. Їх відзначили за вагомий внесок у музику.

Про це пише Dagens Nyheter.

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Гурт ABBA відзначили за видатні досягнення у шведській музиці

Шведський король Карл XVI Густав та королева Сільвія нагородили лицарськими орденами 13 діячів. Серед них були й четверо музикантів гурту ABBA — Бенні Андерссон, Анні-Фрід Рейс (Лінгстад), Бьорн Ульвеус та Агнета Фельтскуг.

Вручення нагород королем Швеції. Фото: instagram.com/abba/

Також відзначили нобелівських лауреатів Сванте Паабо та Енн Л'юльє, соціального працівника Беттан Бйовальд, менеджера бізнес-напрямку Томас Шьострем та інших.

Гурт ABBA. Фото: instagram.com/abba/

Учасники гурту ABBA стали кавалерами I класу Королівського ордену Вази — "за видатні досягнення у шведському та міжнародному музичному житті".

"Нагороди, які ви отримуєте сьогодні, — це подяка Швеції за ваш внесок у розвиток країни", — сказали під час церемонії.

Гурт ABBA у молодості. Фото: instagram.com/abba/

Цьогоріч минає 50 років, як гурт ABBA переміг на "Євробаченні" з піснею Waterloo. Вони вважаються одним з найуспішніших колективів за всю історію популярної музики. ABBA продали понад 380 мільйонів альбомів і синглів по всьому світу.

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