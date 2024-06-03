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Легендарний гурт ABBA отримав ордени від короля Швеції

3 червня 2024 16:42
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Король Швеції вручив ордени гурту ABBA за видатні досягнення у музиці — фото
Учасники гурту ABBA отримують нагороди від короля Швеції. Фото: TT News Agency/AFP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Учасники попгурту ABBA отримали ордени Вази від короля Швеції Карла XVI Густава. Їх відзначили за вагомий внесок у музику. 

Про це пише Dagens Nyheter.

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Гурт ABBA відзначили за видатні досягнення у шведській музиці

Шведський король Карл XVI Густав та королева Сільвія нагородили лицарськими орденами 13 діячів. Серед них були й четверо музикантів гурту ABBA — Бенні Андерссон, Анні-Фрід Рейс (Лінгстад), Бьорн Ульвеус та Агнета Фельтскуг.

Вручення нагород королем Швеції. Фото: instagram.com/abba/
Вручення нагород королем Швеції. Фото: instagram.com/abba/

Також відзначили нобелівських лауреатів Сванте Паабо та Енн Л'юльє, соціального працівника Беттан Бйовальд, менеджера бізнес-напрямку Томас Шьострем та інших.

Гурт ABBA. Фото: instagram.com/abba/
Гурт ABBA. Фото: instagram.com/abba/

Учасники гурту ABBA стали кавалерами I класу Королівського ордену Вази — "за видатні досягнення у шведському та міжнародному музичному житті".

"Нагороди, які ви отримуєте сьогодні, — це подяка Швеції за ваш внесок у розвиток країни", — сказали під час церемонії.

Гурт ABBA у молодості. Фото: instagram.com/abba/
Гурт ABBA у молодості. Фото: instagram.com/abba/

Цьогоріч минає 50 років, як гурт ABBA переміг на "Євробаченні" з піснею Waterloo. Вони вважаються одним з найуспішніших колективів за всю історію популярної музики. ABBA продали понад 380 мільйонів альбомів і синглів по всьому світу.

Нагадаємо, хто переміг на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, що футболіст Девід Бекхем зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом.

королівська родина
закордонні зірки
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ABBA
Євробачення
музика
Швеція

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