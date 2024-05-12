Про що співає переможець Євробачення Nemo — переклад

Nemo переміг на Євробаченні-2024 — текст і переклад пісні "The Code"
У 68 Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024, що проходив у шведському місті Мальме, перемогу здобув представник Швейцарії Nemo. За рейтингами букмекерів, артист посідав третє місце.
Новини.LIVE розкажуть, про що співає артист.
Переклад пісні The Code
За словами артиста, конкурсна пісня розкриває його усвідомлення небінарної ідентичності. Nemo зізнався, що композиція дає йому відчуття "свободи" та можливість "відстоювати всю ЛГБТ+ спільноту" на міжнародній арені. Артист співає про шлях розуміння власної автентичності.
Переклад пісні Nemo — The Code
Вітаю на шоу, знайте всі
Що я закінчив грати в цю гру та зірвав кайдани
Краще приготуйся, бо я наповню нову чашу
Своєю свободою, правдою та переконаннями, пий до дна, мій друже
А-а-а-х, а-а-а-ах
Це історія мого тернистого шляху
***
Я, Я пройшли крізь вогонь і воду, щоб вернутись на свій шлях
Я зламали цей код, уоа-а-а
Наче вимерлий молюск, я віддався часу
Тепер я знайшли рай
Я зламали цей код, уоа-а-а
***
Ну а тепер, розкажу тобі байку про життя
Про добро і зло, тримайся міцніше
Хто вирішує що таке погано, а хто — що таке добре?
Все у балансі, це все світло
У мене так багато чого в голові, я не могли заснути всю ніч
Мене це так торкнуло, розхвилювало
Це більше за мене
А-а-а-ах
Дозволь скуштувати злети та падіння
А-а-а-ах
Дозволь відчути пекельний страх
Це історія мого тернистого шляху
***
Я, Я пройшли крізь вогонь і воду, щоб вернутись на свій шлях
Я зламали цей код, уоа-а-а
Наче вимерлий молюск, я віддався часу
Тепер я знайшли рай
Я зламали цей код, уоа-а-а
***
Десь поміж 0 та 1
Саме там знайшли своє небесне царство на землі
Моє серце б’ється наче
Десь поміж 0 та 1
Саме там знайшли своє небесне царство на землі
Моє серце виривається з грудей
Нагадаємо, ізраїльську співачку додали у базу "Миротворець" — причини. Також Нідерланди "викинули" з Євробачення перед фіналом через конфлікт за кулісами.
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