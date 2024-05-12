Про що співає переможець Євробачення Nemo — переклад

Співак Nemo. Фото: пресслужба конкурсу

У 68 Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024, що проходив у шведському місті Мальме, перемогу здобув представник Швейцарії Nemo. За рейтингами букмекерів, артист посідав третє місце.

Новини.LIVE розкажуть, про що співає артист.

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Переклад пісні The Code

За словами артиста, конкурсна пісня розкриває його усвідомлення небінарної ідентичності. Nemo зізнався, що композиція дає йому відчуття "свободи" та можливість "відстоювати всю ЛГБТ+ спільноту" на міжнародній арені. Артист співає про шлях розуміння власної автентичності.

Переклад пісні Nemo — The Code

Вітаю на шоу, знайте всі

Що я закінчив грати в цю гру та зірвав кайдани

Краще приготуйся, бо я наповню нову чашу

Своєю свободою, правдою та переконаннями, пий до дна, мій друже

А-а-а-х, а-а-а-ах

Це історія мого тернистого шляху

***

Я, Я пройшли крізь вогонь і воду, щоб вернутись на свій шлях

Я зламали цей код, уоа-а-а

Наче вимерлий молюск, я віддався часу

Тепер я знайшли рай

Я зламали цей код, уоа-а-а

***

Ну а тепер, розкажу тобі байку про життя

Про добро і зло, тримайся міцніше

Хто вирішує що таке погано, а хто — що таке добре?

Все у балансі, це все світло

У мене так багато чого в голові, я не могли заснути всю ніч

Мене це так торкнуло, розхвилювало

Це більше за мене

А-а-а-ах

Дозволь скуштувати злети та падіння

А-а-а-ах

Дозволь відчути пекельний страх

Це історія мого тернистого шляху

***

Я, Я пройшли крізь вогонь і воду, щоб вернутись на свій шлях

Я зламали цей код, уоа-а-а

Наче вимерлий молюск, я віддався часу

Тепер я знайшли рай

Я зламали цей код, уоа-а-а

***

Десь поміж 0 та 1

Саме там знайшли своє небесне царство на землі

Моє серце б’ється наче

Десь поміж 0 та 1

Саме там знайшли своє небесне царство на землі

Моє серце виривається з грудей

Нагадаємо, ізраїльську співачку додали у базу "Миротворець" — причини. Також Нідерланди "викинули" з Євробачення перед фіналом через конфлікт за кулісами.