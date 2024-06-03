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Бекхем на службі у короля — зірковий футболіст став помічником британського монарха

3 червня 2024 13:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Бекхем на службі у короля — зірковий футболіст став помічником британського монарха
Футболіст Девід Бекхем з королем Великої Британії Чарльзом. Фото: instagram.com/davidbeckham/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Король Великої Британії Чарльз призначив Девіда Бекхема послом Королівського благодійного фонду. Монарх зустрівся із футболістом у своїй резиденції у Хайгроув-Гарден у графстві Глостершир.

Бекхем розповів про це у своєму Instagram.

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Девід Бекхем та його дружина Вікторія близькі з британською королівською родиною. Вони неодноразово були присутні на різних офіційних заходах, організованих монархами: наприклад, на весіллях принца Вільяма та Кейт Міддлтон у 2011 році, а також Гаррі та Меган Маркл у 2018 році. Футболіст у дружніх стосунках з Вільямом, поділяючи з ним інтереси у сфері спорту та благодійності.

 

Бекхем на службі у короля — зірковий футболіст став помічником британського монарха - фото 1
Футболіст Девід Бекхем з королем Великої Британії Чарльзом. Фото: instagram.com/davidbeckham/

 

Футболіст Девід Бекхем став послом Королівського благодійного фонду. Фото: instagram.com/davidbeckham/
Футболіст Девід Бекхем став послом Королівського благодійного фонду. Фото: instagram.com/davidbeckham/

 

Футболіст Девід Бекхем став послом Королівського благодійного фонду. Фото: instagram.com/davidbeckham/
Футболіст Девід Бекхем став послом Королівського благодійного фонду. Фото: instagram.com/davidbeckham/

 

Футболіст Девід Бекхем став послом Королівського благодійного фонду. Фото: instagram.com/davidbeckham/
Футболіст Девід Бекхем став послом Королівського благодійного фонду. Фото: instagram.com/davidbeckham/

 

"Для мене велика честь стати послом Королівського фонду. Як людина, яка виросла в Лондоні, але перейнялася любов'ю до сільської місцевості, я з нетерпінням чекаю підтримки освітніх програм фонду та зусиль, спрямованих на те, щоб молодь краще розуміла природу. А ще ми з королем поділилися порадами з бджільництва!" — написав Бекхем.

Зірку футболу відзначили у офіційній заяві фонду.

"Ми раді вітати Девіда Бекхема в сім'ї Королівського фонду як посла і з нетерпінням чекаємо на можливість працювати з ним найближчими місяцями і роками, щоб розповісти про роботу нашого фонду ширшій аудиторії", — йдеться у заяві виконавчого директора Королівського фонду Крістіни Мурін.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем знялась для відомого глянцю. А король Черльз раніше зустрівся із Девідом Бекхемом замість зустрічі з принцом Гаррі. 

король Чарльз ІІІ
Девід Бекхем
закордонні зірки
посол

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