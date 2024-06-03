Король Швеции вручил ордена группы ABBA за выдающиеся достижения в музыке.

Участники группы ABBA получают награды от короля Швеции. Фото: TT News Agency/AFP

Участники поп группа ABBA получили ордена Вазы от короля Швеции Карла XVI Густава. Их отметили за весомый вклад в музыку.

Об этом пишет Dagens Nyheter.

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Шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия наградили 13 деятелей рыцарскими орденами. Среди них были и четверо музыкантов группы ABBA — Бенни Андерссон, Анни-Фрид Рейс (Лингстад), Берн Ульвеус и Агнета Фельтскуг.

Вручение наград королем Швеции. Фото: instagram.com/abba/

Также отметили нобелевских лауреатов Сванте Паабо и Энн Льюлье, социального работника Беттан Бёвальд, менеджера бизнес-направления Томас Шестрем и других.

Группа ABBA. Фото: instagram.com/abba/

Участники группы ABBA стали кавалерами I класса Королевского ордена Вазы — "за выдающиеся достижения в шведской и международной музыкальной жизни".

"Награды, которые вы получаете сегодня, — это благодарность Швеции за ваш вклад в развитие страны", — сказали во время церемонии.

Группа ABBA в молодости. Фото: instagram.com/abba/

В этом году исполняется 50 лет, как группа ABBA победила на "Евровидении" с песней Waterloo. Они считаются одним из самых успешных коллективов за всю историю популярной музыки. ABBA продали более 380 миллионов альбомов и синглов по всему миру.

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