Король Швеции вручил ордена группы ABBA за выдающиеся достижения в музыке.

Легендарная группа ABBA получила ордена от короля Швеции
Участники поп группа ABBA получили ордена Вазы от короля Швеции Карла XVI Густава. Их отметили за весомый вклад в музыку.
Об этом пишет Dagens Nyheter.
Группа ABBA отметила выдающиеся достижения в шведской музыке
Шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия наградили 13 деятелей рыцарскими орденами. Среди них были и четверо музыкантов группы ABBA — Бенни Андерссон, Анни-Фрид Рейс (Лингстад), Берн Ульвеус и Агнета Фельтскуг.
Также отметили нобелевских лауреатов Сванте Паабо и Энн Льюлье, социального работника Беттан Бёвальд, менеджера бизнес-направления Томас Шестрем и других.
Участники группы ABBA стали кавалерами I класса Королевского ордена Вазы — "за выдающиеся достижения в шведской и международной музыкальной жизни".
"Награды, которые вы получаете сегодня, — это благодарность Швеции за ваш вклад в развитие страны", — сказали во время церемонии.
В этом году исполняется 50 лет, как группа ABBA победила на "Евровидении" с песней Waterloo. Они считаются одним из самых успешных коллективов за всю историю популярной музыки. ABBA продали более 380 миллионов альбомов и синглов по всему миру.
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