Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет

Иво Бобул и Лилия Сандулес. Фото с их пластинки "Берег любви"

Легенды украинской эстрады Иво Бобул и Лилия Сандулеса после громкого расставания в 90-х снова выйдут на одну сцену. Они организуют целый тур по городам Украины.

Об этом пишет медиа МУЗВАР.

Читайте также:

Большое возвращение

Иво Бобул и Лилия Сандулесу были очень известны в 90-е годы прошлого века. Дуэт был настолько популярен, что украинская диаспора приглашала их с гастролями в разные уголки мира. Так в начале 1993-го пара улетела в США, где жила и работала два года.

Сандулесу был третьей женой Бобула. Они прожили вместе 10 лет и развелись в 2002 году. Артисты выступали дуэтом. Самые известные песни из их общего репертуара – "А липи цвітуть", "Берег любові".

В декабре 2022 Бобул говорил, что практически не общается с Сандулесу и даже не знает, где она находится.

В ноябре 2023 года Бобул, комментируя брак с бывшей женой, заявил, что причиной их развода стала несовместимость их характеров.

Лилия Васильевна в интервью признавалась, несмотря на развод была готова сотрудничать с экс-мужем и дальше. Однако он был против.

Дуэт не выступал вместе более двух десятилетий. Однако в 2024 году они планируют совместный концерт во "Дворце Украина", а еще тур по городам страны.

На концертах планируют исполнять свои самые известные хиты.

Напомним, Иво Бобул признался, для кого он сейчас поет.

Также мы писали, что Иво Бобул рассказал, как ему назначали встречи сотрудники КГБ.