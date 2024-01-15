Лейтенантка військово-повітряних сил стала "Міс Америка 2024"

Конкурс "Міс Америка 2024".Фото: instagram.com/missamerica/

Вперше в історії на конкурсі краси перемогла американська офіцерка. Титул "Міс Америка 2024" здобула 22-річна пілотка Медісон Марш.

Про це пише CNN.

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14 січня в Орландо відбувся конкурс "Міс Америка 2024". На ньому перемогла молодша лейтенантка Військово-повітряних сил США і магістрантка програми публічної політики Гарвардської школи Кеннеді Медісон Марш.

22-річна дівчина представляла штат Колорадо та стала першою офіцеркою ВПС США, яка отримала національний титул.

У конкурсі змагались 51 дівчина з 50-ти штатів США, а також округу Колумбія. Змагання тривали три ночі підряд. Переможницю обирали судді.

Конкурс "Міс Америка 2024".Фото: instagram.com/missamerica/

Конкурс "Міс Америка 2024".Фото: instagram.com/missamerica/

Півфіналістки, яких залишилось 11, мали пройти 4 етапи конкурсу — фітнес-дефіле, дискусійний раунд, тобто обговрення актуальних тем та запитання на важкі питання, конкурс талантів і презентація вечірньої сукні.

Меделін Марш у раунді обговорення відповідала на тему "наркотики в Америці". Вона поділилася особистою історією про боротьбу своєї покійної матері з раком підшлункової залози. Дівчина у конкурсі талантів вирішила розповісти про свою кар'єру пілотки і це дуже сподобалось журі — вона повідала історію, як отримала ліцензію пілота у 16 років.

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