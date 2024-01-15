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Лейтенант военно-воздушных сил стала "Мисс Америка 2024"

15 января 2024 13:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Лейтенант военно-воздушных сил стала "Мисс Америка 2024"
Конкурс "Мисс Америка 2024". Фото: instagram.com/missamerica/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Впервые в истории на конкурсе красоты победила американский офицер. Титул "Мисс Америка 2024" получила 22-летняя пилот Мэдисон Марш.

Об этом пишет CNN.

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14 января в Орландо прошел конкурс "Мисс Америка 2024". На нем победила младший лейтенант Военно-воздушных сил США и магистрант программы публичной политики Гарвардской школы Кеннеди Мэдисон Марш.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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22-летняя девушка представляла штат Колорадо и стала первым офицером ВВС США, которая получила национальный титул.

В конкурсе соревновались 51 девушка из 50 штатов США, а также округа Колумбия. Конкурс продолжался три ночи подряд. Победительницу выбирали судьи.

Конкурс "Мисс Америка 2024". Фото: instagram.com/missamerica/
Конкурс "Мисс Америка 2024". Фото: instagram.com/missamerica/
Конкурс "Мисс Америка 2024". Фото: instagram.com/missamerica/
Конкурс "Мисс Америка 2024". Фото: instagram.com/missamerica/

Полуфиналистки, которых осталось 11, должны были пройти 4 этапа конкурса — фитнес-дефиле, дискуссионный раунд, то есть обсуждение актуальных тем и вопросы на трудные вопросы, конкурс талантов и презентация вечернего платья.

Мэделин Марш в раунде обсуждения отвечала на тему "наркотики в Америке". Она поделилась личной историей о борьбе своей покойной матери с раком поджелудочной железы. Девушка в конкурсе талантов решила рассказать о своей карьере пилотки и это очень понравилось жюри — она озвучила историю, как получила лицензию пилота в 16 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Miss Colorado (@missamericaco)

Ранее мы писали, что шансы победить Украину в Евровидении увеличились после анонса песен участников.

Также Мисс Украина Вселенная показала себя в весе 72 килограмма.

США
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военные
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