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Шанси на перемогу України у Євробаченні збільшилися після анонсу пісень учасників

14 січня 2024 14:43
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Шанси на перемогу України у Євробаченні збільшилися після анонсу пісень учасників
Сцена Євробачення. Фото: Суспільне
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Після оголошення всіх конкурсних пісень фіналістів нацвідбору на Євробачення 2024 ставки букмекерів конкурсу змінилися. Тепер Україна посіла другу сходинку. На першій зараз знаходиться Велика Британія, яку представить Оллі Олександр, але поки що невідомо із якою піснею.

Прогнози публікують на сайті eurovisionworld.com.

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Тепер на другій сходинці

Раніше експерти прогнозували Україні третє місце, на другій сходинці був Ізраїль. Варто зауважити, що жодна з країн-лідерів ще не визначилася з піснею. 

Зараз Велика Британія лідирує з результатом 8%, а Україна відстає лише на один відсоток і має 7% на перемогу. Напередодні відбулося жеребкування фіналістів та були представлені композиції.

 

Скриншот
Скриншот з eurovisionworld.com

Третє місце прогнозують Швеції, а четверте – Італії. У них по 6%. Ізраїль тепер опустився на пʼяту сходинку з 5%.

Національні відбори майже в усіх країнах поки не відбулися, тому ситуація ще буде кардинально мінятися.

Нагадаємо, YAKTAK випустив атмосферний кліп на пісню для Євробачення-2024.

Ткож ми писали, що Потап назвав своїх фаворитів Нацвідбору на "Євробачення".

Євробачення
букмекери
конкурс

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