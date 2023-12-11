Оголосили номінантів на премію Золотий глобус 2024
Днями оголосили номінантів на одну з найпопулярніших кінопремій "Золотий глобус", яка цього року проходитиме вже 81-й раз.
Їх оголосили у прямому ефірі каналу CBS американський актор і комік Седрік Антоніо Кайлс та актор Вілмер Вальдеррама.
Рекорд "Золотого глобусу"
Цього року премією "Золотий глобус" відзначатимуть переможців у 27 категоріях. У вересні цього року організатори додали дві нові номінації: За кінематографічні та касові досягнення.
Найбільшу кількість номінацій зібрала стрічка Греті Гервіг "Барбі" – вона претендує на нагороду одразу у 10 категоріях. Це, до речі, рекорд за кількістю номінацій за всю історію премії.
Слідом за "Барбі", як і по касовим зборам, йде "Оппенгаймер" Крістофера Нолана. Він отримав 8 номінацій.
Серед серіалів найбільше номінацій, а саме дев'ять, зібрало шоу "Спадкоємці" від HBO. Серіали "Ведмідь" та "Убивства в одній будівлі" отримали по п'ять номінацій.
Які фільми і митці номіновані
Найкращий драматичний фільм
"Анатомія падіння"
"Вбивці квіткової повні"
"Оппенгеймер"
"Минули життя"
"Маєстро"
"Зона інтересу"
Найкращий фільм у жанрі мюзикл або комедія
"Барбі"
"Бідолахи"
"Американське чтиво"
"Залишені"
"Травень, грудень"
"Ейр"
Найкращий режиссер
Бредлі Купер – "Маєстро"
Грета Гервіг – "Барбі"
Йоргос Лантімос – "Бідолахи"
Крістофер Нолан – "Оппенгеймер"
Мартін Скорсезе – "Вбивці квіткової повні"
Селін Сонг – "Мінулі життя"
Найкращий сценарій
"Барбі" – Грета Гервіг, Ноа Баумбах
"Бідолахи" – Тоні Макнамара
"Оппенгеймер" – Крістофер Нолан
"Убивці квіткової повні" – Ерік Рот, Мартін Скорсезе
"Мінулі життя" – Селін Сонг
"Анатомія падіння" – Жюстін Тріє, Артур Харарі
Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі
Бредлі Купер – "Маєстро"
Кілліан Мерфі – "Оппенгеймер"
Леонардо Ді Капріо – "Убивці квіткової повні"
Колман Домінго – "Растін"
Ендрю Скотт – "Незнайомці"
Баррі Кеоган – "Солтберн"
Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі
Лілі Гледстоун – "Вбивці квіткової повні"
Кері Малліган – "Маєстро"
Сандра Гюллер – "Анатомія падіння"
Аннетт Бенінг – "Наяд"
Грета Лі – "Мінулі життя"
Кейлі Спейні – "Прісцилла"
Найкращий телевізійний драматичний серіал
"1923"
"Корона"
"Дипломат"
"Останні з нас"
"Ранкове шоу"
"Спадщина"
Найкращий анімаційний фільм
"Хлопчик і чапля"
"Стихії"
"Людина-павук: По той бік павутиння"
"Брати Супер Маріо у кіно"
"Судзумі"
"Бажання"
Коли і де дивитися
Цьогорічна кінопремія "Золотий глобус" відбудеться у неділю, 7 січня. Її транслюватимуть в прямому ефірі на телеканалі CBS. Церемонія також буде доступна для перегляду на Paramount+.
Нагородження відбувається після голосування за участі 300 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду. Присудження відбувається на початку року й символічно розпочинає сезон кінонагород. Інша престижна кінопремія "Оскар" його завершує.
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