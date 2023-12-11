Оголосили номінантів на премію Золотий глобус 2024

Джеремі Аллен Вайт з Золотим глобусом. Фото: instagram.com/jeremyallenwhitefinally

Днями оголосили номінантів на одну з найпопулярніших кінопремій "Золотий глобус", яка цього року проходитиме вже 81-й раз.

Їх оголосили у прямому ефірі каналу CBS американський актор і комік Седрік Антоніо Кайлс та актор Вілмер Вальдеррама.

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Цього року премією "Золотий глобус" відзначатимуть переможців у 27 категоріях. У вересні цього року організатори додали дві нові номінації: За кінематографічні та касові досягнення.

Найбільшу кількість номінацій зібрала стрічка Греті Гервіг "Барбі" – вона претендує на нагороду одразу у 10 категоріях. Це, до речі, рекорд за кількістю номінацій за всю історію премії.

Слідом за "Барбі", як і по касовим зборам, йде "Оппенгаймер" Крістофера Нолана. Він отримав 8 номінацій.

Серед серіалів найбільше номінацій, а саме дев'ять, зібрало шоу "Спадкоємці" від HBO. Серіали "Ведмідь" та "Убивства в одній будівлі" отримали по п'ять номінацій.

Які фільми і митці номіновані

Найкращий драматичний фільм

"Анатомія падіння"

"Вбивці квіткової повні"

"Оппенгеймер"

"Минули життя"

"Маєстро"

"Зона інтересу"

Найкращий фільм у жанрі мюзикл або комедія

"Барбі"

"Бідолахи"

"Американське чтиво"

"Залишені"

"Травень, грудень"

"Ейр"

Найкращий режиссер

Бредлі Купер – "Маєстро"

Грета Гервіг – "Барбі"

Йоргос Лантімос – "Бідолахи"

Крістофер Нолан – "Оппенгеймер"

Мартін Скорсезе – "Вбивці квіткової повні"

Селін Сонг – "Мінулі життя"

Найкращий сценарій

"Барбі" – Грета Гервіг, Ноа Баумбах

"Бідолахи" – Тоні Макнамара

"Оппенгеймер" – Крістофер Нолан

"Убивці квіткової повні" – Ерік Рот, Мартін Скорсезе

"Мінулі життя" – Селін Сонг

"Анатомія падіння" – Жюстін Тріє, Артур Харарі

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

Бредлі Купер – "Маєстро"

Кілліан Мерфі – "Оппенгеймер"

Леонардо Ді Капріо – "Убивці квіткової повні"

Колман Домінго – "Растін"

Ендрю Скотт – "Незнайомці"

Баррі Кеоган – "Солтберн"

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

Лілі Гледстоун – "Вбивці квіткової повні"

Кері Малліган – "Маєстро"

Сандра Гюллер – "Анатомія падіння"

Аннетт Бенінг – "Наяд"

Грета Лі – "Мінулі життя"

Кейлі Спейні – "Прісцилла"

Найкращий телевізійний драматичний серіал

"1923"

"Корона"

"Дипломат"

"Останні з нас"

"Ранкове шоу"

"Спадщина"

Найкращий анімаційний фільм

"Хлопчик і чапля"

"Стихії"

"Людина-павук: По той бік павутиння"

"Брати Супер Маріо у кіно"

"Судзумі"

"Бажання"

Коли і де дивитися

Цьогорічна кінопремія "Золотий глобус" відбудеться у неділю, 7 січня. Її транслюватимуть в прямому ефірі на телеканалі CBS. Церемонія також буде доступна для перегляду на Paramount+.

Нагородження відбувається після голосування за участі 300 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду. Присудження відбувається на початку року й символічно розпочинає сезон кінонагород. Інша престижна кінопремія "Оскар" його завершує.

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