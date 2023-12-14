Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с сестрой Кейт Мосс

Леонардо Ди Каприо. Фото: EFE/EPA/DAVID SWANSON

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с сестрой бывшей девушки. Он провел вечер с Лотти Мосс.

Об этом пишет Daily Mail.

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30 лет назад Леонардо Ди Каприо встречался с Кейт Мосс, однако недавно провел вечер с ее сестрой Лотти. Они были вместе в дорогом лондонском клубе Chiltern Firehouse.

"Леонардо и Лотти были в одной комнате. Их явно тянуло друг к другу. Они болтали и хихикали до самого рассвета, когда пришло время заканчивать. Они покинули клуб ранним утром, отлично проведя время вместе", — заявил инсайдер.

Лотти Мосс. instagram.com/lottiemossxo/

Другой источник сообщил, что пара прекрасно провела вечер и казалось, что они "очень близки".

"Они прибыли отдельно, но с разницей всего в несколько минут, и сидели за столом с другими друзьями. Их близость вызывала у многих удивление — и люди в клубе говорили о Кейт, а также о том факте, что Лотти, похоже, находится в соответствующей возрастной категории для Лео", — рассказали очевидцы.

Лотти Мосс. instagram.com/lottiemossxo/

Свидание может шокировать бывшую Ди Каприо

Сестра Лотти Кейт Мосс 30 лет назад имела отношения с Ди Каприо. Она познакомилась с Леонардо, когда оба работали моделями в США. Пара проводила много времени вместе, однако их роман считается недолгим.

Leonardo DiCaprio и Kate Moss Photo by Michael White pic.twitter.com/CkGomrMSfJ — R. Wagner (@esteban_zzz) Июль 18, 2020

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