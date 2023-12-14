Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с сестрой Кейт Мосс arrow

Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с сестрой Кейт Мосс

14 декабря 2023 15:27
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с сестрой Кейт Мосс
Леонардо Ди Каприо. Фото: EFE/EPA/DAVID SWANSON
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с сестрой бывшей девушки. Он провел вечер с Лотти Мосс.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

"Волка с Уолл Стрит" поймали с поличным

30 лет назад Леонардо Ди Каприо встречался с Кейт Мосс, однако недавно провел вечер с ее сестрой Лотти. Они были вместе в дорогом лондонском клубе Chiltern Firehouse.

"Леонардо и Лотти были в одной комнате. Их явно тянуло друг к другу. Они болтали и хихикали до самого рассвета, когда пришло время заканчивать. Они покинули клуб ранним утром, отлично проведя время вместе", — заявил инсайдер.

Лотти Мосс
Лотти Мосс. instagram.com/lottiemossxo/

Другой источник сообщил, что пара прекрасно провела вечер и казалось, что они "очень близки".

"Они прибыли отдельно, но с разницей всего в несколько минут, и сидели за столом с другими друзьями. Их близость вызывала у многих удивление — и люди в клубе говорили о Кейт, а также о том факте, что Лотти, похоже, находится в соответствующей возрастной категории для Лео", — рассказали очевидцы.

Лотти Мосс
Лотти Мосс. instagram.com/lottiemossxo/

Свидание может шокировать бывшую Ди Каприо

Сестра Лотти Кейт Мосс 30 лет назад имела отношения с Ди Каприо. Она познакомилась с Леонардо, когда оба работали моделями в США. Пара проводила много времени вместе, однако их роман считается недолгим.

Из последних новостей звездный актер находится в отношениях с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти.

Напомним, что объявили номинантов на премию Золотой глобус 2024 года.

Ранее мы писали, как выглядят актеры "Титаника" через 26 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме