Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с сестрой Кейт Мосс
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с сестрой бывшей девушки. Он провел вечер с Лотти Мосс.
Об этом пишет Daily Mail.
"Волка с Уолл Стрит" поймали с поличным
30 лет назад Леонардо Ди Каприо встречался с Кейт Мосс, однако недавно провел вечер с ее сестрой Лотти. Они были вместе в дорогом лондонском клубе Chiltern Firehouse.
"Леонардо и Лотти были в одной комнате. Их явно тянуло друг к другу. Они болтали и хихикали до самого рассвета, когда пришло время заканчивать. Они покинули клуб ранним утром, отлично проведя время вместе", — заявил инсайдер.
Другой источник сообщил, что пара прекрасно провела вечер и казалось, что они "очень близки".
"Они прибыли отдельно, но с разницей всего в несколько минут, и сидели за столом с другими друзьями. Их близость вызывала у многих удивление — и люди в клубе говорили о Кейт, а также о том факте, что Лотти, похоже, находится в соответствующей возрастной категории для Лео", — рассказали очевидцы.
Свидание может шокировать бывшую Ди Каприо
Сестра Лотти Кейт Мосс 30 лет назад имела отношения с Ди Каприо. Она познакомилась с Леонардо, когда оба работали моделями в США. Пара проводила много времени вместе, однако их роман считается недолгим.
Leonardo DiCaprio и Kate Moss Photo by Michael White pic.twitter.com/CkGomrMSfJ— R. Wagner (@esteban_zzz) Июль 18, 2020
Из последних новостей звездный актер находится в отношениях с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти.
Напомним, что объявили номинантов на премию Золотой глобус 2024 года.
Ранее мы писали, как выглядят актеры "Титаника" через 26 лет.
Читайте Новини.LIVE!