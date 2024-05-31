Леся Нікітюк показалась на городі в батьків — фото

Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала як проводить час у рідному домі. Зірка зникла із соцмереж через те, що допомагала батькам прибирати на городі.

Відповідні світлини вона опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Зірка розповіла шанувальникам про те, чому на деякий час зникла із соцмереж. Спочатку вона заінтригувала свою аудиторію і натякнула, що зараз знаходиться там, де багато зелені та свіже повітря. Леся відкрила голосування та запропонувала підписникам вгадати, куди вона вирушила на відпочинок. Вибір у шанувальників був невеликий і вони могли обрати два живописних курорти — Карпати чи Фіорди у Норвегії.

Сторіс ведучої Лесі Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Сторіс ведучої Лесі Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Ведуча залишила метушливу столицю та завітала до батьків у Хмельницький. Нікітюк показала, як допомагала батькам наводити лад на городі. Вона викошувала траву та прибирала бур'яни.

Для цього заняття зірка обрала широкі джинси сірого кольору та легку темну куртку із анімалістичним малюнком.

Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала, які спеціальні масажі та процедури робить для боротьби з целюлітом. А також ведуча похизувалася стрункими ніжками в обтислому міні.