Леся Никитюк показалась на огороде у родителей.

Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как проводит время в родном доме. Звезда исчезла из соцсетей из-за того, что помогала родителям убирать на огороде.

Соответствующие фотографии она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

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Звезда рассказала поклонникам о том, почему на время исчезла из соцсетей. Сначала она заинтриговала свою аудиторию и намекнула, что сейчас находится там, где много зелени и свежего воздуха. Леся открыла голосование и предложила подписчикам угадать, куда она отправилась на отдых. Выбор у поклонников был невелик и они могли выбрать два живописных курорта — Карпаты или Фьорды в Норвегии.

Сторос ведущей Леси Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Сторос ведущей Леси Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Ведущая оставила суетливую столицу и пришла к родителям в Хмельницкий. Никитюк показала, как помогала родителям наводить порядок в огороде. Она косила траву и убирала сорняки.

Для этого занятия звезда выбрала широкие джинсы серого цвета и легкую темную куртку с анималистическим рисунком.

Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Напомним, Леся Никитюк показала , какие специальные массажи и процедуры делает для борьбы с целлюлитом. А также ведущая похвасталась стройными ножками в облегающем мини.