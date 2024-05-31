Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Леся Никитюк показала, почему исчезла из социальных сетей arrow

Леся Никитюк показала, почему исчезла из социальных сетей

31 мая 2024 11:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Леся Никитюк показалась на огороде у родителей.
Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как проводит время в родном доме. Звезда исчезла из соцсетей из-за того, что помогала родителям убирать на огороде.

Соответствующие фотографии она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

Читайте также:

Леся Никитюк работает на огороде

Звезда рассказала поклонникам о том, почему на время исчезла из соцсетей. Сначала она заинтриговала свою аудиторию и намекнула, что сейчас находится там, где много зелени и свежего воздуха. Леся открыла голосование и предложила подписчикам угадать, куда она отправилась на отдых. Выбор у поклонников был невелик и они могли выбрать два живописных курорта — Карпаты или Фьорды в Норвегии.

Леся Никитюк показала, почему исчезла из социальных сетей - фото 1
Сторос ведущей Леси Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Леся Никитюк показала, почему исчезла из социальных сетей - фото 2
Сторос ведущей Леси Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Ведущая оставила суетливую столицу и пришла к родителям в Хмельницкий. Никитюк показала, как помогала родителям наводить порядок в огороде. Она косила траву и убирала сорняки.

Для этого занятия звезда выбрала широкие джинсы серого цвета и легкую темную куртку с анималистическим рисунком.

Леся Никитюк показала, почему исчезла из социальных сетей - фото 1
Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Леся Никитюк показала, почему исчезла из социальных сетей - фото 2
Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Напомним, Леся Никитюк показала , какие специальные массажи и процедуры делает для борьбы с целлюлитом. А также ведущая похвасталась стройными ножками в облегающем мини.

родители
растения
садоводство
огород
дом
Леся Никитюк
фото

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера