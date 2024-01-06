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Леся Нікітюк розповіла про невдале відвідування салону краси

6 січня 2024 11:03
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Стас Кожушко
Редактор
Леся Нікітюк розповіла про невдале відвідування салону краси
Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоувумен Леся Нікітюк заявила про себе на великому телебаченні завдяки участі в тревел-шоу "Орел і Решка". В рамках цього проєкту зірка відвідала десятки країн в різних куточках світу. Втім, відвідування салону краси в африканській Намібії запам’ятала на все життя. 

Про це повідомляє "Новий канал", обличчям якого є Нікітюк. 

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Невдалий педикюр Лесі Нікітюк

Уродженка Хмельницького згадала, що в знімальної групи проєкту була невеличка пауза між зйомками в цій африканській країні. То ж Леся вирішила піти до салону краси та зробити педикюр. 

"Мене поклали на тапчан, потім прийшли дві жінки. Одна взяла мою праву ногу, інша ліву й разом мокнули у відро з ацетоном. Я була шокована і просто заклякла. По-перше, від запаху ацетону. Не могла дихати й думала, що все. Як то кажуть, game over (гра закінчена. — Ред.). А, по-друге, від того, що взагалі відбувалося", — згадала Леся. 

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Потім, згадує Нікітюк, жінки мокнули туди великі шматки вати й наклали компрес їй на нігті. Після цього почали обмотувати ноги фольгою аж до колін. Так ті жінки і зняли телеведучій гель-лак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк стала ведучою шоу, в якому розпочала свою кар'єру. Також ми розповідали, що Нікітюк в образі Роксолани приголомшила пародією на "Величне століття".

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