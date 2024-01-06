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Леся Никитюк рассказала о неудачном посещении салона красоты

6 января 2024 11:03
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Стас Кожушко
Редактор
Леся Никитюк рассказала о неудачном посещении салона красоты
Телеведущая Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоувумен Леся Никитюк заявила о себе на большом телевидении благодаря участию в тревел-шоу "Орел и Решка". В рамках этого проекта звезда посетила десятки стран в разных уголках мира. Впрочем, посещение салона красоты в африканской Намибии запомнила на всю жизнь.

Об этом сообщает "Новый канал", лицом которого является Никитюк.

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Уроженка Хмельницкого вспомнила, что у съемочной группы проекта была небольшая пауза между съемками в этой африканской стране. Поэтому Леся решила пойти в салон красоты и сделать педикюр.

"Меня положили на топчан, потом пришли две женщины. Одна взяла мою правую ногу, другая левую и вместе мокнули в ведро с ацетоном. Я была шокирована и просто замерла. Во-первых, от запаха ацетона. Не могла дышать и думала, что все. Как говорится, game over (игра окончена. — Ред.). А, во-вторых, от того, что вообще происходило", — вспомнила Леся.

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Затем, вспоминает Никитюк, женщины мокнули туда большие куски ваты и наложили компресс ей на ногти. После этого начали обматывать ноги фольгой до колен. Так эти женщины и сняли телеведущий гель-лак.

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк стала ведущей шоу, в котором начала свою карьеру. Также мы рассказывали, что Никитюк в образе Роксоланы ошеломила пародией на "Великий век".

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