Фронтмен гурту Без Обмежень Сергій Танчинець після розлучення показав себе з новою коханою

Український співак Сергій Танчинець на своєму концерті. Фото: Instagram Сергія Танчинця

Відомий український співак і лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець знову підтвердив чутки про роман зі своєю піарницею. Музикант показав себе з молодою колегою біля нового мосту в Києві, чим відповів на запитання своїх шанувальників.

Відповідними знімками Сергій Танчинець поділився на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Читайте також:

Нове фото Сергія Танчинця

На сторінці українського артиста і фронтмена рок-гурту "Без Обмежень" з’явилося нове фото, яке, ймовірно, поставило крапку в чутках про його особисте життя. На знімку Сергій показав себе з піарницею гурту Юлією Корецькою, з якою йому давно приписують стосунки.

Сергій Танчинець зі своєю піарницею Юлією Корецькою біля нового мосту в Києві. Фото: Instagram Сергія Танчинця

Вони обидва вирішили відвідати новий міст, який відкрили в Києві спеціально до дня міста. До того ж, Сергій наголосив, що вони вирішили проінспектувати київський міст, тому вирушили на прогулянку ним.

"Інспектували новий/черговий "Міст Кличка". Красівоє", — написав у описі під своїми знімками Сергій Танчинець.

Співак Сергій Танчинець з Юлією Корецькою на новому київському мосту. Фото: скриншот з Instagram

Фото Юлії Корецької із Сергієм Танчинцем

На своїй сторінці піарниця гурту "Без Обмежень" Юлія Корецька раніше вже підтверджувала чутки про стосунки з лідером колективу Сергієм Танчинцем. Вона вирішила поділитися спільними романтичним фото на день народження Сергія і залишити дуже ніжний підпис під ним.

"Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати Тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов", — написала Юлія Корецька.

Романтичне фото Сергія Танчинця і Юлії Корецької. Фото: скриншот з Instagram

Розлучення Сергія Танчинця

Восени минулого року український співак залишив один допис, в якому оголосив про розлучення зі своєю дружиною після 15 років шлюбу. Він наголосив, що вони вирішили не чекати на їхню дату і подати на розлучення.

"За ці роки ми пройшли непростий, але чудовий шлях разом, далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюсь, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими і щасливими! P.S. В цій ситуації винних немає. Просто таке інколи стається у житті. Ми підтримуємо хороші стосунки і залишаємося люблячими батьками для наших двох прекрасних діточок!" — написав тоді Сергій Танчинець.

Новина Сергія Танчинця про розлучення зі своєю дружиною. Фото: скриншот з Facebook

Нагадаємо, ми писали про те, що співак Сергій Танчинець зізнався, куди переїдуть його діти.

Раніше ми розповідали про те, що лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець показав, яким він був у дитинстві.

Також ми повідомляли про те, що український музикант Сергій Танчинець вирішив розлучитися зі своєю дружиною.