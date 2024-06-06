Фронтмен группы Без Обмежень Сергей Танчинец после развода показал себя с новой возлюбленной

Украинский певец Сергей Танчинец на концерте. Фото: Instagram Сергея Танчинца

Известный украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец снова подтвердил слухи о романе со своей пиарщицей. Музыкант показал себя с молодой коллегой возле нового моста в Киеве, чем ответил на вопросы своих поклонников.

Соответствующими снимками Сергей Танчинец поделился на своей странице в соцсети Instagram.

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Новое фото Сергея Танчинца

На странице украинского артиста и фронтмена рок-группы "Без Обмежень" появилось новое фото, которое, вероятно, поставило точку в слухах о его личной жизни. На снимке Сергей показал себя с пиарщицей группы Юлией Корецкой, с которой ему давно приписывают отношения.

Сергей Танчинец со своей пиарщицей Юлией Корецкой возле нового моста в Киеве. Фото: Instagram Сергея Танчинца

Они оба решили посетить новый мост, который открыли в Киеве специально ко дню города. К тому же, Сергей подчеркнул, что они решили проинспектировать киевский мост, поэтому отправились на прогулку по нему.

"Инспектировали новый/очередной "Мост Кличко". Красивое", — написал в описании под своими снимками Сергей Танчинец.

Певец Сергей Танчинец с Юлией Корецкой на новом киевском мосту. Фото: скриншот из Instagram

Фото Юлии Корецкой с Сергеем Танчинцем

На своей странице пиарщица группы "Без Обмежень" Юлия Корецкая ранее уже подтверждала слухи об отношениях с лидером коллектива Сергеем Танчинцем. Она решила поделиться общими романтическими фото на день рождения Сергея и оставить очень нежную подпись под ним.

"Главный герой моего фильма. Твой талант вдохновляет миллионы, а мне посчастливилось вдохновлять Тебя. С днем рождения, моя такая искренняя и безграничная любовь", — написала Юлия Корецкая.

Романтическое фото Сергея Танчинца и Юлии Корецкой. Фото: скриншот из Instagram

Развод Сергея Танчинца

Осенью прошлого года украинский певец оставил один пост, в котором объявил о разводе со своей женой после 15 лет брака. Он подчеркнул, что они решили не ждать их даты и подать на развод.

"За эти годы мы прошли непростой, но отличный путь вместе, дальше пойдем каждый своим. Я очень надеюсь, что наши новые пути будут для нас обоих легкими и счастливыми! P.S. В этой ситуации виновных нет. Просто такое иногда происходит в жизни. Мы поддерживаем хорошие отношения и остаемся любящими родителями для наших двух прекрасных детишек!" — написал тогда Сергей Танчинец.

Новость Сергея Танчинца о разводе со своей супругой. Фото: скриншот с Facebook

Напомним, мы писали о том, что певец Сергей Танчинец признался, куда переедут его дети.

Ранее мы рассказывали о том, что лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец показал, каким он был в детстве.

Также мы сообщали о том, что украинский музыкант Сергей Танчинец решил развестись со своей женой.