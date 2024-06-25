Певец Андрей Хливнюк показал свои будни в армии - артист спел свой известный хит

Лидер украинской группы "Бумбокс" и военный Андрей Хлывнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Известный украинский музыкант, лидер популярной группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хлывнюк не теряет чувство юмора, несмотря на какие-либо трудности. Артист в хорошем настроении спел свой хит, отправляясь на очередную боевую задачу.

Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице Instagram.

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Музыкант показался поклонникам в военной форме и с оружием в руках. Хлывнюк направлялся вместе со своими побратимами на выполнение боевых задач, и чтобы как-то немного улучшить настроение ребятам, вспомнил строчки из своей песни "Хвилюватися немає причин", которую написал в далеком 2006 году. Ее текст сейчас очень актуален.

"Хвилюватися немає причин, як дають, то бери, якщо б’ють, то біжи-кричи. Технологія проста, ким би ти не став. Зранку встав, присідай до ста і читай устав", — напел защитник.

Украинцы искренне благодарят артиста за то, что он вместо сцены выбрал оружие защищает нашу страну, и ценят его хорошее чувство юмора.

"Берегите себя, Ваше творчество очень нужно людям".

"Такой настоящий. Такой наш! Берегите себя! Еще хочу много раз побывать на ваших концертах!"

"С юмором по жизни и меткими вставками".

"Давно любила за творчество. Сейчас низко кланяюсь за человечность! Андрей, ребята, вы настоящие".

Комментарии под видео Андрея Хливнюка. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Ранее мы писали, что музыкант Андрей Хлывнюк эмоционально высказался о мобилизации в Украине. А также артист вспомнил свой концерт в Мариуполе.