Певец Андрей Хливнюк показал свои будни в армии - артист спел свой известный хит

Лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как отправляется на боевое задание со своими побратимами
Известный украинский музыкант, лидер популярной группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хлывнюк не теряет чувство юмора, несмотря на какие-либо трудности. Артист в хорошем настроении спел свой хит, отправляясь на очередную боевую задачу.
Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице Instagram.
Будни Андрея Хлывнюка в армии
Музыкант показался поклонникам в военной форме и с оружием в руках. Хлывнюк направлялся вместе со своими побратимами на выполнение боевых задач, и чтобы как-то немного улучшить настроение ребятам, вспомнил строчки из своей песни "Хвилюватися немає причин", которую написал в далеком 2006 году. Ее текст сейчас очень актуален.
"Хвилюватися немає причин, як дають, то бери, якщо б’ють, то біжи-кричи. Технологія проста, ким би ти не став. Зранку встав, присідай до ста і читай устав", — напел защитник.
Украинцы искренне благодарят артиста за то, что он вместо сцены выбрал оружие защищает нашу страну, и ценят его хорошее чувство юмора.
"Берегите себя, Ваше творчество очень нужно людям".
"Такой настоящий. Такой наш! Берегите себя! Еще хочу много раз побывать на ваших концертах!"
"С юмором по жизни и меткими вставками".
"Давно любила за творчество. Сейчас низко кланяюсь за человечность! Андрей, ребята, вы настоящие".
Ранее мы писали, что музыкант Андрей Хлывнюк эмоционально высказался о мобилизации в Украине. А также артист вспомнил свой концерт в Мариуполе.
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