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Лидер группы "Бумбокс" наткнулся на мошенников — артист обратился к поклонникам

27 мая 2024 12:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Андрей Хливнюк стал жертвой мошенников.
Украинский музыкант и военнослужащий Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский музыкант, лидер популярной группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хливнюк поделился с поклонниками неприятной ситуацией. Артист стал жертвой мошенников.

Об этом он сообщил в Stories на своей странице Instagram.

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Известный музыкант обратился к своей аудитории и рассказал о том, что мошенники взломали его аккаунт в Telegram. Артист призвал подписчиков не открывать сообщения, написанные от его имени.

Хлывнюк разочарован мессенджером и назвал его "мокшанским", то есть русским.

"Сломали Telegram. Не верьте ничему. Удалил это г*мно мокшанское", — написал исполнитель.

Андрей Хливнюк пожаловался на аферистов
Украинский музыкант и военнослужащий Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Напомним, артист совмещает творческую деятельность с военной службой. На передовой Хливнюк уничтожает россиян в роли оператора дронов, также он время от времени выезжает заграницу для того, чтобы доставить автомобиль нашим бойцам, спеть на благотворительном концерте или дать интервью, которое привлечет внимание европейского сообщества к Украине.

Ранее жертвой аферистов также стал фронтмен группы "ТИК" Виктор Бронюк. А также у ведущей "1+1" Аллы Мазур украли профиль в соцсетях.

война
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Telegram
мошенничество
Андрей Хлывнюк
Бумбокс
украинские звезды

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