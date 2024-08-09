Віктор Бронюк демобілізувався з лав ЗСУ — причини

Український співак Віктор Бронюк. Фото: instagram/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак, він пішов зі служби та розповів, як йому це вдалось.

Подробицями поділився у програмі "Ранок у великому місті".

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Віктор Бронюк демобілізувався з лав ЗСУ

Фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк став на захист України від початку великої війни. Спочатку приєднався до 120 бригади Вінницької ТРО, а згодом проходив службу у 171 батальйоні 120 бригади Вінницької ТРО. Пізніше його перевели в підрозділ "Дністер" у відділ логістики.

Віктор Бронюк демобілізувався з ЗСУ, щоб доглядати за батьком. Фото: instagram/viktorbronyuk_official

Загалом музикант був на службі понад рік, але вирішив піти. У його батька стався інсульт та складні проблеми зі здоров’ям. Він має групу інвалідності І ступеня. Щоб доглядати за ним, Бронюк був вимушений списатися.

Нагадаємо, гурт "ТІК" ошукали шахраї, які вимагали гроші в фанатів. Також герой кліпу Наталки Карпа загинув на війні.