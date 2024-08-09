Лидер группы ТИК признался, почему оставил службу в ВСУ
Виктор Бронюк мобилизовался в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Однако он ушел со службы и рассказал, как ему это удалось.
Подробностями поделился в программе "Утро в большом городе".
Виктор Бронюк демобилизовался из рядов ВСУ
Фронтмен группы "ТИК" Виктор Бронюк стал в защиту Украины с начала войны. Сначала присоединился к 120 бригаде Винницкой ТРО, а затем проходил службу в 171 батальоне 120 бригады Винницкой ТРО. Позже его перевели в подразделение "Днестр" в отдел логистики.
В общем, музыкант был на службе более года, но решил уйти. У его отца случился инсульт и сложные проблемы со здоровьем. Он имеет группу инвалидности I степени. Чтобы ухаживать за ним, Бронюк был вынужден списаться.
Напомним, группа "ТИК" обманули мошенники, требовавшие деньги у фанатов. Также герой клипа Наталья Карпа погиб на войне.
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