Лідер КНДР має коханку — хто вона

Корейська співачка Хен Сон Воль. Фото: росЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин, ймовірно, має коханку та позашлюбну дитину. Корейська розвідка помітила його колишню дівчину біля політика.

Про це пише Daily Mail.

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Ще нещодавно лідера КНДР хвалили за порушення традиції — він виходить на публіку зі своєю дружиною, хоча його батько та дідусь приховували своїх жінок. Втім зараз його підозрюють у зраді.

Біля нього часто помічають акторку і співачку Хен Сон Воль. Розвідка Південної Кореї вважає, що вона його таємна пасія. Такий висновок зробили через те, що дівчина час від часу з'являється на фото біля диктатора. Вона немов його переслідує.

Хен Сон Воль йде за Кім Чен Ином. Фото: KCNA

Слід зазначити, що вона раніше виступала на сцені. Співала в популярному гурті Moranbong Band. Зараз працює в особистому секретаріаті Кім Чен Ина.

Колишній співробітник розвідки Чхве Су Ен заявив, що між ними таємні стосунки. На його думку, лідер КНДР навіть має дитину від неї — сина назвали Кім Іль Бон. Хлопчик росте здоровим і міцним. Ймовірно, він обійме важливу посаду у майбутньому.

Хен Сон Воль стоїть за Кім Чен Ином. Фото: Pen News

Натомість законний син диктатора занадто "блідий і худий", тому його не показують публіці. З Кім Чен Ином завжди ходить його донька Кім Чжу Е, яку в народі прозвали "наступницею".

Історія таємного кохання Кім Чен Ина

Політик познайомився з Хен Сон Воль ще в школі. Саме там між ними почався роман. Його батько не схвалював таких стосунків, і їм довелось розлучитись. Кохання відновилось вже після смерті батька.

Корейська співачка Хен Сон Воль. Фото: росЗМІ

Цікаво, що плітки про коханку Кім Чен Ина з'явились, коли співачка вийшла на сцену вагітною. Відомо також, що вона на 7 років старша за свого коханця.

Сьогодні вона є заступницею директора державного департаменту пропаганди та агітації, хоча її справжня робота — працювати безпосередньо під керівництвом диктатора.

Корейська співачка Хен Сон Воль. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, акторка Ольга Сумська заговорила про свою доньку, яка живе в Росії. Також співак Іван Дорн знову потрапив у скандал — вийде на сцену з пропутінською артисткою.