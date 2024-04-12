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Лидер КНДР тайно встречается с певицей и имеет от нее ребенка

12 апреля 2024 23:25
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
У лидера КНДР есть любовница — кто она
Корейская певица Хен-Сон Воль. Фото: росСМИ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, имеет любовницу и внебрачного ребенка. Корейская разведка заметила его бывшую девушку возле политика.

Об этом пишет Daily Mail.

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Еще недавно лидера КНДР хвалили за нарушение традиции — он выходил на публику со своей женой, хотя его отец и дед скрывали своих женщин. Однако сейчас его подозревают в измене.

Около него часто замечают актрису и певицу Хэн Сон Воль. Разведка Южной Кореи считает, что она его тайная пассия. Такой вывод сделали из-за того, что девушка время от времени появляется на фото возле диктатора. Она словно его преследует.

Хен Сон Воль следует за Ким Чен Ином Фото: KCNA
Хен Сон Воль следует за Ким Чен Ыном. Фото: KCNA

Следует отметить, что она раньше выступала на сцене. Пела в популярной группе Moranbong Band. Сейчас работает в личном секретариате Ким Чен Ына.

Бывший сотрудник разведки Чхве Су Эн заявил, что между ними тайные отношения. По его мнению, у лидера КНДР даже есть ребенок от нее — сына назвали Ким Иль Бон. Мальчик растет здоровым и крепким. Вероятно, он займет важную должность в будущем.

Фото: Pen News
Хен Сон Воль стоит за Ким Чен Ыном. Фото: Pen News

В то же время законный сын диктатора слишком "бледен и тощ", поэтому его не показывают публике. С Ким Чен Ыном всегда ходит его дочь Ким Чжу Э, которую в народе прозвали "преемницей".

История тайной любви Ким Чен Ына

Политик познакомился с Хен Сон Воль еще в школе. Там между ними начался роман. Его отец не одобрял таких отношений, и им пришлось расстаться. Любовь восстановилась уже после смерти отца.

Корейская певица Хен-Сон Воль. Фото: росСМИ
Корейская певица Хен-Сон Воль. Фото: росСМИ

Интересно, что сплетни о любовнице Ким Чен Ына появились, когда певица вышла на сцену беременной. Известно также, что она на 7 лет старше своего любовника.

Сегодня она заместитель директора государственного департамента пропаганды и агитации, хотя ее настоящая работа — работать непосредственно под руководством диктатора.

Корейская певица Хен-Сон Воль. Фото: росСМИ
Корейская певица Хен-Сон Воль. Фото: росСМИ

Напомним, актриса Ольга Сумская заговорила о своей дочери, живущей в России. Также певец Иван Дорн снова попал в скандал — выйдет на сцену с пропутинской артисткой.

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