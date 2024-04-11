Лілія Подкопаєва порівняла Володимира Зеленського і Влада Яму — причини

Українська гімнастка та тренерка Лілія Подкопаєва. Фото: instagram/podkopayeva_official

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла, в чому різниця між Володимиром Зеленським і Владом Ямою. Вона вважає, що доля зробила неочікувані маневри, які викрили справжню суть зірок.

Про це пише OBOZ.UA.

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Абсолютна олімпійська чемпіонка та гордість України Лілія Подкопаєва познайомилась з Володимиром Зеленським і Владою Ямою під час проєкту "Танці з зірками".

Вона розповіла, що нинішній президент України завжди викликав у людей почуття довіри.

"Володимира я знаю багато років. Він завжди був професіоналом своєї справи, дуже приємна і харизматична людина, яка не може залишити нікого байдужим. До нього є довіра, є якийсь дар, і все це в одній людині", — заявила гімнастка.

Володимир Зеленський в шоу "Танці з зірками". Фото: kinofilms.ua

Натомість про Влада Яму вона таких гарних слів сказати не змогла. Не лаяла, однак його позицію втікача до США не розділяє.

"Щодо Влада Ями, то у кожного своя доля. Можна пливти за течією, а можна бути потягом, який тягне всі вагони, у цьому випадку — всю країну. Звичайно, що тут є питання, і кожен робить свої висновки, але засуджувати, знаєте, не можу нікого. Просто констатація факту, що кожен із нас ухвалює рішення, на яке його вистачає", — сказала олімпійська чемпіонка.

Влад Яма в "Танцях з зірками". Фото: Hochu.ua

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