Лілія Подкопаєва порівняла Володимира Зеленського і Влада Яму — причини

Лілія Подкопаєва порівняла Володимира Зеленського і Влада Яму
Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла, в чому різниця між Володимиром Зеленським і Владом Ямою. Вона вважає, що доля зробила неочікувані маневри, які викрили справжню суть зірок.
Про це пише OBOZ.UA.
Лілія Подкопаєва довіряє Володимиру Зеленському
Абсолютна олімпійська чемпіонка та гордість України Лілія Подкопаєва познайомилась з Володимиром Зеленським і Владою Ямою під час проєкту "Танці з зірками".
Вона розповіла, що нинішній президент України завжди викликав у людей почуття довіри.
"Володимира я знаю багато років. Він завжди був професіоналом своєї справи, дуже приємна і харизматична людина, яка не може залишити нікого байдужим. До нього є довіра, є якийсь дар, і все це в одній людині", — заявила гімнастка.
Натомість про Влада Яму вона таких гарних слів сказати не змогла. Не лаяла, однак його позицію втікача до США не розділяє.
"Щодо Влада Ями, то у кожного своя доля. Можна пливти за течією, а можна бути потягом, який тягне всі вагони, у цьому випадку — всю країну. Звичайно, що тут є питання, і кожен робить свої висновки, але засуджувати, знаєте, не можу нікого. Просто констатація факту, що кожен із нас ухвалює рішення, на яке його вистачає", — сказала олімпійська чемпіонка.
Нагадаємо, спортсменка Лілія Подкопаєва розкритикувала співачку-зрадницю Ані Лорак — що сталося. Також ми розповідали, яку картину президенту України подарувала скандальна художниця Соня Морозюк.
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