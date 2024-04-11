Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Лілія Подкопаєва порівняла Володимира Зеленського і Влада Яму arrow

Лілія Подкопаєва порівняла Володимира Зеленського і Влада Яму

11 квітня 2024 23:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Лілія Подкопаєва порівняла Володимира Зеленського і Влада Яму — причини
Українська гімнастка та тренерка Лілія Подкопаєва. Фото: instagram/podkopayeva_official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла, в чому різниця між Володимиром Зеленським і Владом Ямою. Вона вважає, що доля зробила неочікувані маневри, які викрили справжню суть зірок.

Про це пише OBOZ.UA.

Читайте також:

Лілія Подкопаєва довіряє Володимиру Зеленському

Абсолютна олімпійська чемпіонка та гордість України Лілія Подкопаєва познайомилась з Володимиром Зеленським і Владою Ямою під час проєкту "Танці з зірками".

Вона розповіла, що нинішній президент України завжди викликав у людей почуття довіри.

"Володимира я знаю багато років. Він завжди був професіоналом своєї справи, дуже приємна і харизматична людина, яка не може залишити нікого байдужим. До нього є довіра, є якийсь дар, і все це в одній людині", —  заявила гімнастка. 

Володимир Зеленський в шоу "Танців з зірками". Фото: kinofilms.ua
Володимир Зеленський в шоу "Танці з зірками". Фото: kinofilms.ua

Натомість про Влада Яму вона таких гарних слів сказати не змогла. Не лаяла, однак його позицію втікача до США не розділяє.

"Щодо Влада Ями, то у кожного своя доля. Можна пливти за течією, а можна бути потягом, який тягне всі вагони, у цьому випадку — всю країну. Звичайно, що тут є питання, і кожен робить свої висновки, але засуджувати, знаєте, не можу нікого. Просто констатація факту, що кожен із нас ухвалює рішення, на яке його вистачає", — сказала олімпійська чемпіонка. 

Влад Яма в "Танців з зірками". Фото: Hochu.ua
Влад Яма в "Танцях з зірками". Фото: Hochu.ua

Нагадаємо, спортсменка Лілія Подкопаєва розкритикувала співачку-зрадницю Ані Лорак — що сталося. Також ми розповідали, яку картину президенту України подарувала скандальна художниця Соня Морозюк.

Володимир Зеленський
війна
Танці з зірками
Лілія Подкопаєва
Влад Яма
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб