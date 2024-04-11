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Лилия Подкопаева сравнила Владимира Зеленского и Влада Яму

11 апреля 2024 23:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Лилия Подкопаева сравнила Владимира Зеленского и Влада Яму — причины
Украинская гимнастка и тренер Лилия Подкопаева. Фото: instagram/podkopayeva_official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала, в чем разница между Владимиром Зеленским и Владом Ямой. Она считает, что судьба совершила неожиданные маневры, разоблачившие истинную сущность звезд.

Об этом пишет OBOZ.UA.

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Абсолютная олимпийская чемпионка и гордость Украины Лилия Подкопаева познакомилась с Владимиром Зеленским и Владой Ямой во время проекта "Танцы со звездами".

Она рассказала, что нынешний президент Украины всегда вызывал у людей чувство доверия.

"Владимира я знаю много лет. Он всегда был профессионалом своего дела, очень приятный и харизматичный человек, который не может оставить никого равнодушным. К нему есть доверие, есть какой-то дар, и все это в одном человеке", — заявила гимнастка.

Владимир Зеленский в шоу "Танцев со звездами". Фото: kinofilms.ua
Владимир Зеленский в шоу "Танцы со звездами". Фото: kinofilms.ua

Однако про Влада Яму она таких хороших слов сказать не смогла. Не ругала, однако его позицию беглеца в США не разделяет.

"Что касается Влада Ямы, то у каждого своя судьба. Можно плыть по течению, а можно быть поездом, который тянет все вагоны, в этом случае — всю страну. Конечно, здесь есть вопросы, и каждый делает свои выводы, но осуждать, знаете, не могу никого. Просто констатация факта, что каждый из нас принимает решение, на которое его хватает", — сказала олимпийская чемпионка.

Влад Яма в "Танцах со звездами". Фото: Hochu.ua
Влад Яма в "Танцах со звездами". Фото: Hochu.ua

Напомним, спортсменка Лилия Подкопаева раскритиковала певицу-изменницу Ани Лорак — что произошло. Также мы рассказывали, какую картину президенту Украины подарила скандальная художница Соня Морозюк.

Владимир Зеленский
война
Танцы со звездами
Лилия Подкопаева
Влад Яма
украинские звезды

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