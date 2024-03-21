Соня Морозюк розповіла, що зображено на картині, яку вона подарувала Володимиру Зеленському

Українська художниця Соня Морозюк на шоу "В гостях у Дмитра Гордона". Фото: стоп-кадр

Художниця Соня Морозюк розповіла, що намалювала на картині, яку подарувала Володимиру Зеленському. Полотно несе патріотичні сенси.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Художниця Соня Морозюк вже раніше розповідала, що одного разу друзі Президента України Володимира Зеленського замовили в неї картину. Коли вона дізналась, кому буде передане полотно, дівчина вирішила її подарувати.

Екслюзивно журналісту Дмитру Гордону художниця зізналась, що ж зобразила на такій важливій для неї картині.

"Там зображені дві руки, котрі тягнуться одна до одної. Майже, як у Мікеланджело. І написано "Подолаємо", — пояснила Соня Морозюк.

Фреска "Створення Адама", Мікеланджело. Фото: Vogue

Чи висить картина нині на стіні Володимира Зеленського, дівчина не знає. Ймовірно, що від неї позбулися після початку скандалу з екснареченим Морозюк, якого підозрюють у корупційних схемах.

Нагадаємо, художниця Соня Морозюк зізналась, чому переписала своє майно на маму заднім числом. Також вона дуже засмутилась, коли поліція затримала її екснареченого Романа Гринкевича. Ми розповідали, що дівчина нарешті змогла пояснити, хто ж вклав гроші у її кар'єру.