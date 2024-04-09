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Лилия Подкопаева раскритиковала путинистку Ани Лорак, которая является крестной мамой ее дочери

9 апреля 2024 15:07
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Лилия Подкопаева призналась, общается ли сейчас с Ани Лорак, которая получает паспорт России
Лилией Подкопаевой с кумой Ани Лорак. Фото: instagram.com/podkopayeva_official
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой были дружеские отношения с предательницей Ани Лорак, которая также является крестной мамой её дочери. Однако после начала войны их дороги разошлись и ни гимнастка, ни ее дети больше не общаются с путинисткой.

Об этом она заявила в интервью Oboz.ua.

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До начала полномасштабного вторжения Лилия Подкопаева и Ани Лорак были близкими подругами. Она крестной мамой старшей дочери Подкопаевой.

Подкопаева дружила с Ани Дорак
Лилией Подкопаевой с кумой Ани Лорак. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Известная гимнастка призналась, что с начала войны прекратила с ней общение. Подкопаевой досадно знать о том, что близкий ей человек предал свою Родину и работает на страну, которая уничтожает её земляков.

"Потеря близкого человека, подруги – это определенного рода трагедия. Но самой большой трагедией считаю то, как украинка Каролина Куек повела себя по отношению к Родине – к стране, где она родилась и росла. Сейчас она нашла для себя новую родину и новый круг общения. После полномасштабного вторжения России в Украину наше общение прекратилось, и мне очень жаль, что она сделала именно такой выбор", — отметила спортсменка.

Звезда рассказала о том, что в России также живет крестный отец её сына, который ещё задолго до войны не выходит на связь. Она не раскрывает его имени. Тема родных в России для ее близких достаточно болезненна и они пытаются её избегать.

"Каролина не спрашивает меня, потому что понимает — это болезненная тема, она как-то деликатно это обходит. Хочу сказать, что и у Вадима крестный живет в Москве, очень давно не выходит на связь, еще до полномасштабного вторжения. Возможно, дети между собой что-то обсуждали, но меня они не спрашивают", — добавила Подкопаева.

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак могут лишить почетных званий в Украине. Также мы рассказывали о намерениях Каролины Куек получить российское гражданство.

Ани Лорак
россияне
Лилия Подкопаева
путинисты
война в Украине
дружба
Россия

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