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Лілія Ребрик хрестила молодшу доньку — хто став кумами телеведучої

11 травня 2024 20:31
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Стас Кожушко
Редактор
Лілія Ребрик хрестила доньку та розсекретила імена зіркових кумів — фото
Телеведуча, акторка Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В середині березня, телеведуча, акторка Лілія Ребрик народила третю доньку. Разом з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, вона назвала її Аделаїдою. Зіркова родина вперше показала обличчя дівчинки на хрестинах.

Про це Ребрик розповіла у своїх соцмережах.

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Хрещеними батьками третьої доньки зіркової пари стали шоумен Анатолій Анатоліч та телеведуча, колишня актриса студії "Мамахихотала" Ірина Хоменко. З ними Ребрик працювала на ранковому шоу "Ранок з Україною" (телеканал "Україна"), яке закрили на початку повномасштабної війни. З Іриною Лілія продовжує вести інше ранкове шоу на державному телеканалі "ДІМ"

"З моєю улюбленою Ребрик мені пощастило працювати, а з родиною Андрія і Лілі стати близькими друзями. Це той випадок, коли в колективі "Ранку з Україною" була дійсно чудова атмосфера, бо Іра Хоменко стала моєю кумою", — розповів у своїх соцмережах Анатолій Анатоліч. 

Толіч та Хоменко
Ірина Хоменко та Анатолій Анатоліч з молодшою донькою Лілії Ребрик. Фото: Instagram/anatoliyanatolich

Лілія Ребрик побажала, аби янгол завжди оберігав її молодшу доньку. А зіркові хрещені не давали йому відволіктися ні на мить. 

"Відчувати у темні часи таке світло всередині — надзвичайно цінно. Це був дуже теплий в усіх сенсах день. Дуже затишний. Дуже сімейний. Дуже наш день", — зазначила Ребрик.

Лілія Ребрик хрестини
Лілія Ребрик з молодшою донькою. Фото: Instagram/liliia.rebrik 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Лілія Ребрик з родиною обирала ім'я третій доньці. Також ми розповідали цікаві факти про синів та чоловіка телеведучої Катерини Осадчої.

діти
Лілія Ребрик
Анатолій Анатоліч
українські зірки

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