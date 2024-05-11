Лилия Ребрик крестила дочь и рассекретила имена звездных кумовьев — фото

Лилия Ребрик крестила младшую дочь — кто стал кумовьями телеведущей
В середине марта телеведущая актриса Лилия Ребрик родила третью дочь. Вместе с мужем, хореографом Андреем Диким, она назвала ее Аделаидой. Звездная семья впервые показала лицо девочки на крестинах.
Об этом Ребрик рассказала в своих соцсетях.
Крестины дочери Ребрик и Дикого
Крестными родителями третьей дочери звездной пары стали шоумен Анатолий Анатолич и телеведущая, бывшая актриса студии "Мамахохотала" Ирина Хоменко. С ними Ребрик работала на утреннем шоу "Ранок з Україною" (телеканал "Україна"), которое закрыли в начале полномасштабной войны. С Ириной Лилия продолжает вести другое утреннее шоу на государственном телеканале "ДІМ".
"С моей любимой Ребрик мне посчастливилось работать, а с семьей Андрея и Лили стать близкими друзьями. Это тот случай, когда в коллективе "Ранку з Україною" была действительно отличная атмосфера, потому что Ира Хоменко стала моей кумой", — рассказал в своих соцсетях Анатолий Анатолич.
Лилия Ребрик пожелала, чтобы ангел всегда оберегал ее младшую дочь. А звездные крестные не давали ему отвлечься ни на миг.
"Испытывать в темные времена такой свет внутри — очень ценно. Это был очень теплый во всех смыслах день. Очень уютный. Очень семейный. Очень наш день", — отметила Ребрик.
Напомним, ранее мы писали, как Лилия Ребрик с семьей выбирала имя третьей дочери. Также мы рассказывали интересные факты о сыновьях и муже телеведущей Екатерины Осадчей.
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